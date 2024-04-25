«Είχα υποσχεθεί ότι με το που βγει το τραγούδι θα εξαφανιστώ από το internet», ανέφερε η φετινή μας εκπρόσωπος στη Eurovision 2024 Μαρίνα Σάττι.

Mιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Στούντιο 4» και τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα: «Το τραγούδι καλά κάνει και δεν αρέσει σε όλους (…) Ήθελα πολύ να έχει ελληνικό στοιχείο (…) Θα ήθελα το τραγούδι μου να εκφράζει τους νέους».

«Δεν μου αρέσει να “γυαλίζω” τα πράγματα» είπε η ίδια, λέγοντας ότι δεν είπε πότέ «τι είναι η Ελλάδα», τοποθετούμενη στη σχετική συζήτηση που έχει ανοίξει.

Πρόσθεσε δε πως είδε όλες τις προτάσεις που εστάλησαν για τη Eurovision, για την επιλογή του τραγουδιού. «Ετοιμάζουμε το τραγούδι από το Νοέμβριο» είπε ακόμη, ενώ παραδέχτηκε πως «είχε πάρα πολύ άγχος πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι».

Η Μαρίνα Σάττι εξομολογήθηκε πως χάρηκε για τις θετικές αντιδράσεις από το εξωτερικό, όταν δημοσιοποιήθηκε το τραγούδι, ενώ είπε πως τις προηγούμενες φορές δεν ένιωθε έτοιμη να συμμετάσχει στη Eurovision.

Ακόμη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορεί στο παρελθόν να μην άντεχα τα θετικά σχόλια».

Αρχικά, η Μαρίνα Σάττι ανέφερε: «Πλέον, η προσπάθεια αυτή δεν είναι δική μου, προσωπική, ατομική. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν συντονιστεί και για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, κι είναι πάρα πολύ δημιουργικοί.

Έτσι τα πράγματα γίνονται με πάρα πολύ ροή, πάρα πολύ γρήγορα και δεν ξέρω κι εγώ τι έχω βάλει στην καθημερινότητα μου. Τελείως άλλα πράγματα από αυτά που έκανα ως τώρα. Μαθήματα χορού, μαθήματα τραγουδιού, κάθε μέρα, γυμναστική και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο παρά μόνο με τα καλλιτεχνικά».

Συνέχισε λέγοντας: «Η μαμά μου ας πούμε, όταν δημοσιεύτηκε το τραγούδι τότε στην ΕΡΤ, δεν το είχε ξανακούσει νωρίτερα, μου λέει “ξαφνιάστηκα λίγο, ειδικά στο πρώτο κομμάτι” κι είπα οκ, μετά το επόμενο πρωί βέβαια μου έστελνε μηνύματα…»

