Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής η Μαρίνα Σάττι και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, προκειμένου να ταξιδέψουν στη Σουηδία για τον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε από την Τρίτη 7 έως και το Σάββατο 11 Μαΐου 2024.

Η Μαρίνα Σάττι, αύριο στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision για την πρώτη τεχνική πρόβα. Τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ την Πέμπτη 9 Μαΐου, η Μαρίνα Σάττι θα ερμηνεύσει το τραγούδι «ZARI», στον Β΄ Ημιτελικό, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Mεγάλο Τελικό, που διεξάγεται το Σάββατο 11 Μαΐου.

Σε δηλώσεις της στις κάμερες, η Μαρίνα Σάττι είπε:« Είμαστε έτοιμοι, είναι όλα έτοιμα. Σήμερα ταξιδεύουμε και αύριο πολύ νωρίς έχουμε πρόβα. Νιώθω πολύ χαρούμενη» και αποκάλυψε ότι έχει επιλέξει το φόρεμα που θα φορέσει τη βραδιά του διαγωνισμού, το οποίο είναι στις αποχρώσεις του ροζ, μωβ, λιλά.

Ο creative director της ελληνικής αποστολής, Φωκάς Ευαγγελινός, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το τι έχει ξεχωρίσει στη Μαρίνα Σάττι, απάντησε: «Έχω ξεχωρίσει την αλήθεια, που είναι και στη ζωή της και στη σκηνή. Είναι τόσο δυναμική και τόσο δυνατή που θα το αποδείξει αύριο».

