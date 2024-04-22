Τις γεωγραφικές «συμπάθειες» μεταξύ χωρών στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision επιβεβαιώνει ελληνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αλγορίθμων και με βάση τα δεδομένα των βαθμολογιών των χωρών σε όλους τους διαγωνισμούς από το 1975 μέχρι το 2023.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα αποτελέσματα δείχνουν να μην διαφοροποιούνται στον χρόνο, ενώ οι όποιες μικρές αλλαγές, αποδίδονται στη μη συμμετοχή όλων των χωρών στον τελικό του διαγωνισμού κάθε χρόνο.

Ποιες χώρες αλληλοψηφίζονται σταθερά

Σύμφωνα με τη μαθηματικό, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Καβάλας, Μαρία Κοτρώτσιου, από τις βαθμολογίες που έδινε κάθε χώρα στις υπόλοιπες προέκυψαν συνδέσεις μεταξύ των χωρών, ενώ «επιβεβαιώθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ότι οι σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία) αλληλοϋποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού από το 1975 μέχρι το 2023».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε ακόμα μια σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, στην οποία προστέθηκε και η Μάλτα κατά τα τελευταία χρόνια του διαγωνισμού, ενώ ισχυρή σύνδεση υπάρχει και μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας.

Τα κριτήρια, εκτός από το τραγούδι

Εκτός από το ότι το τραγούδι μπορεί να άρεσε ή όχι, σίγουρα οι χώρες επηρεάζονται και από τη γεωγραφική τους θέση».

Η κ. Κοτρώτσιου επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από τις γεωγραφικές αυτές συμπάθειες «μπορούμε να καταλάβουμε ότι ίσως έχουμε και οικονομικά ή γεωγραφικά συμφέροντα από πίσω.

Επόμενο βήμα για την κ. Κοτρώτσιου είναι η βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης εντροπικών μεθόδων ανίχνευσης κοινοτήτων, έρευνα που υλοποιείται σε συνεργασία με τους καθηγητές του Τμήματος Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σταύρο Σταυρινίδη και του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Αντωνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.