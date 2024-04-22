Ώρες αγωνίας για τον διάσημο τραγουδιστή και νικητή του γαλλικού «Voice», Kendji Girac, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από πυροβολισμό στο στήθος. Οι αρχές λένε, σύμφωνα με το BBC, ότι ο ίδιος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο άτυχος τραγουδιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μπορντό μετά τους πυροβολισμούς. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις αρχικές συνομιλίες γινόταν λόγος για λάθος χειρισμό του πυροβόλου όπλου. Ωστόσο, πηγή προσκείμενη στην έρευνα δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει τίποτα από την έρευνά της.

Kendji Girac: The Voice France star seriously hurt after shooting https://t.co/8VPkv489C2 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 22, 2024

Ο Kendji Girac -το πραγματικό του όνομα Kendji Maille- είναι 27 ετών, ο οποίος μεγάλωσε στην καταλανική τσιγγάνικη κοινότητα. Ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο Biscarosse για αρκετές ημέρες. Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κοντά στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με το AFP.

Ο Kendji Girac έγινε για πρώτη φορά γνωστός το 2013, αφού διασκεύασε ένα τραγούδι του ράπερ Gims. Την επόμενη χρονιά, κέρδισε το γαλλικό «Voice». Έχει κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «L'École de la Vie» το 2022.

Οι επιτυχίες του «Color Gitano» και «Andalouse» έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι αποτελούν την τσιγγάνικη κοινότητα στη Γαλλία. Πολλοί ζουν στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.