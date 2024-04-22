Jason Derulo: Ακύρωσε εμφάνισή του στο υδάτινο πάρκο SeaWorld για να σώσει τα δελφίνια

Ο Τζέισον Ντερούλο ακύρωσε την εμφάνιση του στο SeaWorld Orlando's Seven Seas Food Festival. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στις 21 Απριλίου, ακύρωσε όμως τη συναυλία, όταν ενημερώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PETA – Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων για κακομεταχείριση των δελφινιών και των φαλαινών.

«Ο Τζέισον Ντερούλο έκανε τη σωστή επιλογή αρνούμενος να υποστηρίξει με συναυλία τον θάνατο δελφινιών στο SeaWorld» δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος του PETA, Τρέισι Ρέιμαν σε ανακοίνωση. «Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γυρίζουν την πλάτη τους στο SeaWorld όσο στηρίζεται στην εκμετάλλευση των ζώων, γι' αυτό η PETA καλεί το πάρκο να μεταφέρει τα δελφίνια και τις φάλαινες που κρατά αιχμάλωτα σε παραθαλάσσια καταφύγια» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον PETA, περισσότερα από 500 δελφίνια και φάλαινες έχουν πεθάνει στις εγκαταστάσεις του SeaWorld.

Στον Αμερικανό τραγουδιστή ο οργανισμός έστειλε ένα T-shirt με σύνθημα κατά του SeaWorld, σνακ από φρούτα σε σχήμα δελφινιού και ένα λούτρινο δελφίνι για τον γιο του.

Αφού ενημερώθηκε από τον PETA και περισσότερους από 20.000 υποστηρικτές μας για τα δεινά που υφίστανται οι όρκες και τα δελφίνια στο SeaWorld, ο Τζέισον Ντερούλο ακύρωσε συναυλία στο SeaWorld Orlando στη Φλόριντα! Τα ζώα που είναι εγκλωβισμένα σε στενές δεξαμενές δεν επιλέγουν να κάνουν παραστάσεις συχνά εξαναγκάζονται να τις κάνουν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν. Αυτή η νίκη στέλνει ένα μήνυμα στο πάρκο κακοποίησης ότι η απόφασή του να κρατά αιχμάλωτα ζώα σε σκληρές, αφύσικες συνθήκες είναι εντελώς ανάρμοστη. Τώρα, παρακαλούμε παροτρύνετε το SeaWorld να τερματίσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής δελφινιών και φαλαινών και να απελευθερώσει τα κητώδη σε παραθαλάσσια καταφύγια, αναφέρει ο PETA στην ιστοσελίδα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

