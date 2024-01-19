Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε, στις 19 Ιανουαρίου 1946, στο όρος Σμόκεϊ, στο Ανατολικό Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούσα το τέταρτο από τα δώδεκα παιδιά μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας, μεγάλωσε, αναμφισβήτητα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, «πλάθοντας» όνειρα για ένα λαμπρό μέλλον με «υλικά» τους κόπους, τις προσπάθειες και την αποφασιστικότητα που είχε διδαχθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η μουσική ήταν το χάρισμά της. Ένα χάρισμα που ανακάλυψε σε πολύ μικρή ηλικία. «Σκαρφιζόμουν ρίμες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να σχηματίζει λέξεις», θα εξομολογούταν αργότερα στην αυτοβιογραφία της, «Έπειτα έφτιαχνα τραγουδάκια με αυτές». Στα 6 της, λοιπόν, με την κιθάρα του θείου της και με έμπνευση μια κούκλα από “κότσαλο” καλαμποκιού, που έφτιαξε η μητέρα της για εκείνη, θα δημιουργήσει την πρώτη της σύνθεση, με τίτλο «Little Tiny Tassletop».

Τα πρώτα βήματα

Το 1964, αμέσως μετά την αποφοίτηση της, θα μετακομίσει στο Νάσβιλ, με έναν και μόνο στόχο, μια καριέρα στη μουσική. Εκεί, δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να κερδίσει την αναγνωρισιμότητα. Τρία χρόνια αργότερα, ως προστατευόμενη του δημοφιλούς τραγουδιστή της κάντρι και τηλεοπτικού αστέρα, Porter Wagoner, θα πραγματοποιήσει τακτικές εμφανίσεις στην εκπομπή του και θα ηχογραφήσει μαζί του τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες, τραβώντας την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας. Η επτάχρονη συνεργασία τους, όμως, θα χαρακτηριζόταν από κτητικότατα και ασφυκτικό έλεγχο από τη μεριά του Wagoner, φέροντας αρκετά από τα σημάδια μιας κακοποιητικής «σχέσης». Η ίδια η Ντόλι Πάρτον θα την περιγράψει ως έναν «γάμο», πότε στοργικό, πότε εριστικό, έντονο, εκρηκτικό, εξοργιστικό, καθώς διαφωνούσαν σχεδόν για τα πάντα.

