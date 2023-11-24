Μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Rockstar», η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον, ανέβηκε στη σκηνή του AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας στο ημίχρονο του αγώνα των Dallas Cowboys με τους Washington Commanders. Εκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με το 6 λεπτών σόου της όσο και με την εμφάνισή της στα 77της χρόνια.

Ντυμένη ως τσίρλιντερ των Cowboys, ερμήνευσε το αγαπημένο της τραγούδι «Jolene», το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια. Ακολούθησε η μεγάλη της επιτυχία «Nine to Five» από την ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν το 1980 και κέρδισε δύο Γκράμι, ενώ προτάθηκε για το Τραγούδι της Χρονιάς. Έκλεισε το σόου της με τη διασκευή των Queen «We Are the Champions» με το κοινό να την αποθεώνει.

«Στόχος μου είναι να ενθαρρύνω όλους όσους μπορούν να κάνουν δωρεές και να στηρίξουν τους γείτονές τους που έχουν ανάγκη. Κάθε μικρή πράξη γενναιοδωρίας βοηθάει και όλοι μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε τους γείτονές μας αυτές τις γιορτές και πέρα από αυτές» είχε αναφέρει σε δήλωσή της η σταρ τον περασμένο μήνα για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, που ήταν σε συνεργασία με τον «Salvation Army».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.