Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ λέει ότι η διαδικασία της δημοσιοποίησης της ιστορίας της συνέβαλε στη διαδικασία θεραπείας της. Η ηθοποιός νωρίτερα αυτόν τον μήνα έγραψε ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο για το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού «People», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι έπεσε θύμα βιασμού όταν ήταν 30 χρόνων.

Μιλώντας στην εκπομπή Today η Χάρτζιτεϊ εξήγησε ότι ένιωσε ανακούφιση όταν μοιράστηκε αυτό που της συνέβη με τον κόσμο. «Νομίζω ότι είναι θέμα φυσικής, σωστά;» είπε. «Αν κρατάμε μόνοι μας ένα βάρος, είναι πολύ βαρύ. Αλλά αν είναι άμμος και όλοι κρατάμε έναν κόκκο και το κουβαλάμε ο ένας για τον άλλο, δεν είναι τόσο βαρύ. Επομένως, για μένα, το να το ομολογήσω ήταν πολύ δυνατό και νιώθω πιο ανάλαφρη. Και ήρθε η ώρα να μην το κουβαλάω άλλο».

Στο άρθρο της η ηθοποιός δεν κατονόμασε τον δράστη, αλλά είπε ότι ο άνδρας που τη βίασε ήταν κάποιος που θεωρούσε φίλο.

«Δεν ήταν καθόλου σεξουαλικό. Ήταν κυριαρχία και έλεγχος. Υπερβολικός έλεγχος. Δοκίμασα όλους τους τρόπους που ήξερα για να ξεφύγω από αυτό. Προσπάθησα να κάνω αστεία, να είμαι γοητευτική, να βάλω όρια, να τον λογικεύσω, να πω όχι. Με άρπαξε από τα χέρια και με κράτησε κάτω. Ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ήθελα να κλιμακωθεί σε βία. Τώρα ξέρω ότι ήταν ήδη σεξουαλική βία, αλλά φοβόμουν ότι θα γινόταν σωματικά βίαιος. Πάγωσα… βγήκα από το σώμα μου» έγραψε.

