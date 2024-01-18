My style Rocks: Έξαλλος ο Κουδουνάρης με την Αμάντα - «Σε παρακαλώ να σταματήσεις τις ειρωνείες»

Κουμπάρες έγιναν στο σημερινό επεισόδιο του «My Style Rocks» οι διαγωνιζόμενες και με τις επιλογές τους για την ειδική αυτή περίσταση προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τους κριτές και τις συμπαίκτριές τους.

Η Μορτασία επέστρεψε στο διαγωνισμό και μαζί με την Χριστιάννα είναι ήδη υποψήφιες προς αποχώρηση, καθώς συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αν κάποια καταφέρει να στεφθεί νικήτρια της ημέρας, έχει την ευκαιρία να «σωθεί».

Με την επιστροφή της η Μορτασία έλαβε θετικά σχόλια για την εμφάνισή της, ενώ Αμάντα και Διονυσία τόνισαν ότι η απουσία της από το διαγωνισμό ήταν αισθητή.

Η Γεωργία έγινε κουμπάρα στο Πόρτο Ράφτη, αλλά «λίγο» χαρακτήρισε το σύνολο της η Μορτασία, τονίζοντας μάλιστα πως κανονικά θα της έβαζε άσο για τη σημερινή της προσπάθεια.

Κουμπάρα στον γάμο της κολλητής της ήταν η Έφη, αλλά οι επιλογές της δεν εντυπωσίασαν ούτε τις συμπαίκτριές της, αλλά ούτε και τους κριτές.

Ενώ, η Διονυσία βαθμολογώντας τη με άσο, τόνισε πως θα ήταν άδικο για τις παλιότερες παίκτριες να της χαρίσει υψηλότερη βαθμολογία, γεγονός που έκανε την Κατερίνα Καραβάτου να επέμβει, τονίζοντάς της πως η τοποθέτησή της δεν είναι σωστή, καθώς οι κανόνες του διαγωνισμού ορίζουν την είσοδο νέων παικτών.

Αρνητικά σχόλια έλαβε για το σύνολό της η Αμάντα τόσο από τη Μορτασία όσο και από τη Χριστιάννα, που επεσήμαναν ότι δεν είναι κατάλληλα ντυμένη για την περίσταση. Ενώ, ευχαριστημένη από την προσπάθεια της δεν ήταν ούτε η Σοφία Χατζηπαντελή που τη βαθμολόγησε με δύο, αλλά ούτε και ο Στέλιος Κουδουνάρης, που τόνισε πως το σύνολό της δεν είναι επίσημο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση. Διαφορετική άποψη ωστόσο, είχε ο Δημήτρης Σκουλός, ο οποίος υποστήριξε πως η εμφάνισή της είναι μια επιλογή για γάμο σε Δημαρχείο.

Με αφορμή τα σχόλια της Διονυσίας για την εμφάνιση της Χριστιάννας, ξέσπασε «πόλεμος» ανάμεσα σε Χριστιάννα, Μορτασία, Αμάντα και Διονυσία, με τις αιχμές για τις βαθμολογίες να «δίνουν και να παίρνουν» ανάμεσα στα δύο αντίπαλα «στρατόπεδα».

Η Διονυσία πάντρευε δύο φίλους της στο Las Vegas και η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε ναι μεν εντυπωσιακή, αλλά όχι και επιτυχημένη. Ιδιαίτερη ένταση μάλιστα δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Διονυσία και Μορτασία, μετά τα αρνητικά σχόλια που έλαβε η παίκτρια.

Η Μιμή ως κουμπάρα σε γάμο στη λίμνη Κόμο έλαβε διθυραμβικά σχόλια και κατάφερε να στεφθεί νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία και ξεπερνώντας την εξίσου καλή βαθμολογία της Απολλεών, που εντυπωσίασε επίσης, ως κουμπάρα σε ένα φιλικό ζευγάρι σε έπαυλη, στην Κηφισιά.

Ως νικήτρια της ημέρας η Μιμή θα έπρεπε να αφαιρέσει έναν βαθμό από συμπαίκτριά της και επέλεξε την τελευταία βαθμολογικά στην κατάταξη, που ήταν η Διονυσία.



