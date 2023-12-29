Η θρυλική Ντόλι Πάρτον επιφύλαξε μία τρυφερή έκπληξη σε ένα θαυμαστή της, o oποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου- σταδίου IV και είχε την επιθυμία να της μιλήσει.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ο ΛεΓκραντ Γκολντ, κάτοικος Γιούτα, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου το 2019, έγραψε πριν από ένα χρόνο σε μια χαρτοπετσέτα μια λίστα με 11 πράγματα που ήθελε να κάνει πριν πεθάνει. Στην έβδομη θέση ήταν να γνωρίσει την Ντόλι Πάρτον. «Σκεφτόμουν ότι δε θα συμβεί ποτέ», δήλωσε ο ίδιος στο δίκτυο KSL-TV.

Αφού η σύζυγός του δημοσίευσε την επιθυμία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , η Πάρτον την έκανε πραγματικότητα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ο 48χρονος πατέρας 5 παιδιών, φέρεται να σοκαρίστηκε όταν άκουσε τη φωνή της.

«Γεια σου ΕλΤζι! Είμαι η Ντόλι Π! Έχω ακούσει ότι είσαι θαυμαστής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω για αυτό», του είπε η τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο τους συνομίλησαν για περίπου τέσσερα λεπτά με τη σταρ να ερμηνεύει το διάσημο τραγούδι «I Will Always Love You», αλλάζοντας τους στίχους σε «I will always love LG».

«Τραγούδησε ένα τραγούδι κι έβαλε το όνομά μου σε αυτό. Νιώθω σαν να είμαι αθάνατος τώρα», είπε ο 48χρονος που όπως αποκάλυψε λατρεύει την Πάρτον από την παιδική του ηλικία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

