Η νεκρή πόλη: Η θρυλική όπερα σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή

Το θρυλικό έργο «Η νεκρή πόλη», η μοναδική όπερα που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ, σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό, θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη –και μόλις στο τρίτο της ανέβασμα παγκοσμίως εδώ και πάνω από έναν αιώνα– στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, για πέντε μοναδικές παραστάσεις, στις 19, 21, 24, 26 και 28 Ιανουαρίου 2024. Η τολμηρή όπερα βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ιταλού ποιητή Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούντσιο, ο οποίος υπογράφει και το λιμπρέτο της οπερατικής προσαρμογής. *Παίζουν: Μελίσσα Χάρβεϋ (Ήβη), Λώρι Ρούμπιν (Άννα), Τζόσουα Ντέννις (Λεονάρδος), Τζορέλ Ουίλλιαμς (Αλέξανδρος).

Παραστάσεις: 19, 21, 24, 26, 28 Ιανουαρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εισιτήρια: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εναλλακτική Σκηνή – Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700 (Καθημερινά 09.00-21.00). Email: info@nationalopera.gr | https://www.nationalopera.gr

Λιστ και Ελληνική Μυθολογία: Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο

Η Γεωργιανή πιανίστα Ελισό Βιρσαλάτζε, μεσουρανεί στα διεθνή μουσικά δρώμενα εδώ και δεκαετίες και έχει εκτιμηθεί ως μία από τις μεγαλύτερες πιανίστριες της εποχής μας. Ο μεγάλος Σβιατοσλάβ Ρίχτερ δεν έκρυβε πως τη θεωρούσε ιδανική ερμηνεύτρια του Σούμαν και αυτό σίγουρα μεγεθύνει την αξία της ερμηνείας της στο κοντσέρτο του μεγάλου Γερμανού Ρομαντικού με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Στη συνέχεια, η ΚΟΑ ερμηνεύει δύο συμφωνικά ποιήματα του Φραντς Λιστ. Τον «Ορφέα» και τον «Προμηθέα». Στο πόντιουμ της συναυλίας θα βρεθεί η νεότατη αρχιμουσικός από τη Λιθουανία, Ιζαμπέλ Γιανκαουσκάιτε, που αν και στα πρώτα της βήματα, έχει ήδη σημαντικές διακρίσεις και εμφανίσεις στο ενεργητικό της.

Παρασκευή 19/1, 20:30

Εισιτήρια: 20€-60€. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

Ο Νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου: Έκθεση στο Μουσείο του Ιδρύματος Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή συνεργάζεται με κορυφαία μουσεία της Ευρώπης και διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο κίνημα του νεοϊμπρεσιονισμού εστιάζοντας στην περιοχή της Μεσογείου έως τις 7 Απριλίου 2024. Η έκθεση (1891-1914) πραγματοποιείται σε συνεργασία με σημαντικά μουσεία και φορείς της Ευρώπης όπως, μεταξύ άλλων, Musée d’Orsay, National Gallery του Λονδίνου, Centre Pompidou, Musée des Beaux-Arts de Besançon, Musée de l’Annonciade, Musée de Grenoble, Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art – Luxembourg και Musée des Arts Décoratifs καθώς και Ευρωπαίους ιδιώτες συλλέκτες. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα των Paul Signac, Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce, Théo van Rysselberghe, Henri Matisse, Henri Manguin και Louis Valtat, τα περισσότερα από τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Διάρκεια έκθεσης: 10.01 – 07.04.2024

Εισιτήριο: 12€, 9€ (μειωμένο)

Ωράριο: Τετάρτη – Πέμπτη & Σάββατο – Δευτέρα 10:00 – 18:00. Παρασκευή 10:00 – 20:00.

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα, Οδός Ερατοσθένους 13, Αθήνα. T. 210 72 52 895. E. visit@goulandris.gr

