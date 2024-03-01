Η Cardi B είναι σέξι στο νέο της video clip για το τραγούδι της «Like What». Το μουσικό βίντεο σκηνοθετήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγο της 31χρονης ράπερ, Offset.

Αυτό τροφοδοτεί μόνο τις εικασίες ότι το ζευγάρι μπορεί να έχει συμφιλιωθεί μόλις δυόμισι μήνες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού τους.

Η Cardi κυκλοφόρησε το «Like What» τα μεσάνυχτα, όπως έγραψε στους θαυμαστές της στο Instagram. Το μουσικό βίντεο ξεκινά με πλάνα από drone από μια γυάλινη μεζονέτα σε μια πλαγιά, με μια πισίνα υπερχείλισης.

Θυμίζουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου, η Cardi B επιβεβαίωσε ότι είναι «single εδώ και ένα λεπτό». Όλα αυτά κατά τη διάρκεια ενός Instagram Live βίντεο. Δεν παραδέχθηκε βέβαια πότε ότι χώρισαν επίσημα με τον Offset. Μια εβδομάδα νωρίτερα, είχαν κάνει unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 και έχει δύο παιδιά. Ωστόσο, είχαν μια σχέση «on-and-off» όλα αυτά τα χρόνια. Ο τελευταίος χωρισμός, μάλιστα, είχε πολύ… «drama».

Σε ένα Instagram Live της, η μουσικός ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ δεν ήταν σωστός απέναντί της. «Του αρέσει πραγματικά να παίζει παιχνίδια μαζί μου, την πιο ευάλωτη στιγμή μου, όταν δεν είμαι στα πάνω μου».

Πηγή: skai.gr

