Offset: Είπε ψέματα ότι η Cardi B τον απάτησε – «Είχα πιει τεκίλα»

Ο Offset παραδέχτηκε ότι έλεγε ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του, Cardi B, τον απατούσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ράπερ των Migos δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram, λέγοντας ότι η σύζυγός του ήταν άπιστη πριν τη διαγράψει λίγο αργότερα.

Αν και τελικά επικράτησε ψυχραιμία, ο ράπερ (κατά κόσμον Kiari Kendrell Cephus) εμφανίστηκε στο podcast «Way Up», όπου παραδέχτηκε ότι τσακωνόταν με τη γυναίκα του και είχε πιει πολύ τεκίλα όταν έκανε την ανάρτηση και ήθελε να τη νευριάσει.

Offset posts on his IG story about his wife Cardi B:



“My wife fucked a N**ga on me gang yall n**gas know how I come”



Thoughts? 😶 pic.twitter.com/BrnOi0KaBA