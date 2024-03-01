«Poor things»: H υποψήφια για 11 Όσκαρ ταινία του Γιώργου Λάνθιμου αποκλειστικά στο Disney+

Με 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου «Καλύτερης Ταινίας» και 5 Βραβεία BAFTA (Α’ Γυναικείος Ρόλος, Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής, Καλύτερα Κοστούμια, Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις και Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ), η ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου.

Από τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο και σε παραγωγή της Emma Stone, έρχεται η απίστευτη ιστορία και εκπληκτική εξέλιξη της Μπέλα Μπάξτερ (Emma Stone), μιας νεαρής γυναίκας που επανέφερε στη ζωή ο λαμπρός αλλά ανορθόδοξος επιστήμονας δόκτωρ Γκόντγουιν Μπάξτερ (Willem Dafoe). Υπό την αιγίδα του Μπάξτερ, η Μπέλα διψά για μάθηση. Αναζητώντας την εμπειρία που της λείπει, το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν (Mark Ruffalo), έναν επιτήδειο και διεφθαρμένο δικηγόρο, και ζει μια συναρπαστική περιπέτεια από ήπειρο σε ήπειρο. Απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις της εποχής της, η Μπέλα εμμένει στον στόχο της να υπερασπιστεί την ισότητα και την ελευθερία.

Bασισμένη στο μυθιστόρημα του Alasdair Gray, η ταινία είναι σε σενάριο του Tony McNamara, σηματοδοτόντας τη δεύτερη συνεργασία του Λάνθιμου και του McNamara, μετά την ταινία «Η Ευνοούμενη», η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+. Η ταινία «Poor Things» είναι μια παραγωγή των Ed Guiney, Andrew Lowe, Γιώργου Λάνθιμου και Emma Stone.

