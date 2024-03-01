Ο Κωνσταντίνος Αλετράς συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει και σήμερα στην αρένα του Μονομάχου με τη μέθοδο «ο τολμών νικά»! Δε χρησιμοποιεί τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και ρισκάρει! Σήμερα, ο 22χρονος φοιτητής καλείται να εξοντώσει τους 4 εναπομείναντες αντιπάλους του και αν τα καταφέρει, θα φύγει με πολλά χρήματα! Θα τα καταφέρει;

Η επόμενη κλήρωση χρίζει την Πηνελόπη Βαξεβάνη ως την επόμενη Μονομάχο. Η λοχίας είναι λακωνική σε ό,τι αφορά τη δουλειά της και αρκείται να πει ότι δεν έχει κάποιο κίνητρο να προσπαθήσει να πάρει μεγαλύτερο βαθμό σε αντίθεση με τις προθέσεις της στο παιχνίδι! Θέλει να εξοντώσει τους 100 αντιπάλους και να διεκδικήσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί.

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου από τη θέση 19 είναι ακόμα ένας παίκτης που κατακτά τη θέση του Μονομάχου. Όταν βλέπει τα δύσκολα, χρησιμοποιεί τη bonus βοήθεια και καταφέρνει να συνεχίσει ακάθεκτος...

Ένα συναρπαστικό επεισόδιο σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

