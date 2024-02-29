Η Elizabeth Hurley έκανε την έκπληξη στο πρώτο trailer για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου της, Ντέμιαν. Το «Strictly Confidential» δείχνει την 58χρονη ηθοποιό να συνευρίσκεται ερωτικά με μια άλλη γυναίκα, σε σκηνές που γύρισε και σκηνοθέτησε ο γιος της, μοντέλο και εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης.

Το δράμα μυστηρίου ακολουθεί τη Mia, την οποία υποδύεται η πρωταγωνίστρια του CBBC, Georgia Lock, η οποία παρασύρεται σε «έναν κόσμο γεμάτο σεξ, δολοπλοκίες και προδοσίες», την ώρα που προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με την αυτοκτονία της καλύτερής της φίλης, της Rebecca.

Το τρέιλερ δείχνει τη Mia να επιστρέφει στο εξωτικό νησί της Καραϊβικής, όπου πέθανε η Rebecca, και μαζί με την αποκάλυψη παλιών παθών, ορκίζεται να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο της φίλης της.

Στην επίμαχη σκηνή η Lily, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Elizabeth Hurley, αποπλανάται από τη Natasha, την οποία υποδύεται η νεαρή ηθοποιός, Pear Chiravara.

Elizabeth Hurley appears in a VERY racy sex scene (filmed by her son Damian!) in the steamy trailer for his directorial debut Strictly Confidential https://t.co/nmHvdDG887 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 29, 2024

Μιλώντας στο «People» για την ταινία, ο γιος της αποκάλυψε ότι η μητέρα του είχε υποσχεθεί να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη του ταινία και ότι η ίδια παράτησε τα πάντα για να συμμετάσχει. «Ήταν χαρά μου να πηγαίνω στη δουλειά και να είμαστε κάθε μέρα μαζί. Είχαμε μόνο 18 ημέρες για να γυρίσουμε ολόκληρη την ταινία. Το να δουλεύουμε ακούραστα μαζί με ένα τόσο αφοσιωμένο και ταλαντούχο καστ ήταν πραγματικά εμπνευσμένο. Είμαι αιώνια ευγνώμων σε όλους τους εμπλεκόμενους που με εμπιστεύτηκαν και πίστεψαν σε μένα», πρόσθεσε ο γιος της.

Ο Damian επαίνεσε τη μητέρα του που τήρησε την υπόσχεσή της να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, όταν τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο στο νησί Saint Kitts και Nevis της Καραϊβικής.

Πηγή: skai.gr

