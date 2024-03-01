Κάθε χρόνο, την 1η Μαρτίου, γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Κομπλιμέντου» και η Finos Film είχε πλούσιο υλικό από τις αγαπημένες παλιές ελληνικές ταινίες, να ανατρέξει.

Η εταιρεία παραγωγής ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα από τα συνηθισμένα αφιερωματικά βίντεο, αυτή τη φορά με αστέρες του παλιού κινηματογράφου να ανταλλάσσουν κομπλιμέντα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Finos Film αναφέρει: «Μερικές φορές ένα μικρό κομπλιμέντο μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Για αυτό σήμερα τα μοιράζουμε απλόχερα».

Το κλιπ περιλαμβάνει σκηνές με… κομπλιμάν από τις ταινίες «Η Ωραία του Κουρέα», «Ο Εγωισμός», «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», «Ξύπνα Βασίλη», «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο», «Ο Κατήφορος», «Εκείνος και Εκείνη», «Οι Κυρίες της Αυλής», «Οι Εραστές του Ονείρου» και «Γοργόνες και Μάγκες».



Πηγή: skai.gr

