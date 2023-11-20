Αν και δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη ένας μήνας από τότε που κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «The Woman in Me» και ήδη βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων για να μεταφερθούν στην οθόνη.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου, περιέχει μια σειρά από αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της 41χρονης τραγουδίστριας συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και τη μάχη για την επιμέλεια των παιδιών της.

Την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε πουλήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις ΗΠΑ και έφθασε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times, στην κατηγορία μη μυθοπλασία.

Σύμφωνα με αναφορές του PageSix, ο ηθοποιός Μπραντ Πιτ είναι μεταξύ των διάσημων που υπέβαλαν προσφορές για την ευκαιρία να διασκευάσουν την ιστορία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears} για τη μεγάλη οθόνη.

Η Ρις Γουίδερσπουν και η Μάργκοτ Ρόμπι είναι επίσης μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται για το πρότζεκτ, ανέφεραν πηγές στο Page Six.

Ο Μπραντ Πιτ δέχεται κριτική

Ο Μπραντ Πιτ κατηγορήθηκε επειδή συνέχισε να συνεργάζεται με τον καταδικασθέντα για βιασμούς παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, ακόμη και όταν, όπως υποστηρίζουν επικριτές, γνώριζε για τη συμπεριφορά του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Ο ηθοποιός αρνήθηκε στενή συνεργασία με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Ο Πιτ αντιμετώπισε πρόσφατα καταγγελίες κακοποίησης από την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί. Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Τζολί «εντελώς αναληθείς». Αργότερα απαλλάχθηκε από κάθε αδίκημα μετά από έρευνα από το Τμήμα Υπηρεσιών Παιδιού και Οικογένειας της Κομητείας του Λος Άντζελες και τις αστυνομικές αρχές.

Ωστώσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, ο ηθοποιός είναι αντιμέτωπος με κριτική, με αρκετούς χρήστες στο X/Twitter να υποστηρίζουν ότι θα είναι υποκριτικό η εταιρεία του Plan B Entertainment «να αναλάβει την παραγωγή της ιστορίας για μια κακοποιημένη γυναίκα».

H εταιρεία βρισκόταν πίσω από αρκετές ταινίες το 2022 με θέματα σχετικά με την κακοποίηση γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Women Talking, She Said και το βιογραφικό φιλμ για τη Μέρλιν Μονρόε Blonde.

«Μπραντ Πιτ… οι βιογραφίες για κακοποιημένες γυναίκες δεν είναι το όχημα για να μετανοήσεις ή να διορθώσεις τη δημόσια εικόνα σου, να βρεις κάτι άλλο» αναφέρεται σε σχόλιο στο X.

«Εδώ είναι ένα μοτίβο για να "αποκαταστήσει" την εικόνα του ως φεμινιστής και αγγελιοφόρος γυναικείων ιστοριών» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

