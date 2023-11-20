Λογαριασμός
Νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τους…  Bon Jovi! – Ακούστε το Christmas Isn't Christmas

Oι θρυλικοί Bon Jovi επέστρεψαν και μάλιστα με χριστουγεννιάτικο τραγούδι!  

tzon bon jovi

Με το «Christmas Isn't Christmas» - το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορούν από τον Οκτώβρη του 2020 -  οι θρυλικοί Bon Jovi επέστρεψαν στη δισκογραφία. 

 Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) αποκάλυψε ότι το «Christmas Isn't Christmas» είναι ένα τραγούδι που έγραψε πριν από δύο χρόνια και το αφιέρωσε στους γονείς του - που ήταν άρρωστοι - και στα παιδιά του. 

Το συγκρότημα ηχογράφησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σε μια εκκλησία στο Νάσβιλ και είναι η πρώτη τους δουλειά από τότε που ολοκλήρωσαν το 15ο άλμπουμ τους με τίτλο «2020».

«Για το συναίσθημα ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι πραγματικά Χριστούγεννα χωρίς ΕΣΑΣ, το οποίο μπορεί να ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις στους ανθρώπους», είπε ο ροκ σταρ μέσω βίντεο που μοιράστηκε και πρόσθεσε. «Μου αρέσει επίσης να το αντιστρέφω για να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς τα Χριστούγεννα ΕΙΝΑΙ Χριστούγεννα».

