Με το «Christmas Isn't Christmas» - το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορούν από τον Οκτώβρη του 2020 - οι θρυλικοί Bon Jovi επέστρεψαν στη δισκογραφία.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) αποκάλυψε ότι το «Christmas Isn't Christmas» είναι ένα τραγούδι που έγραψε πριν από δύο χρόνια και το αφιέρωσε στους γονείς του - που ήταν άρρωστοι - και στα παιδιά του.

‘Christmas Isn’t Christmas’ is out NOW! Tag someone your Christmas isn’t Christmas without to spread the love ❤️🎄



Link below to listen 🎶https://t.co/BA3YyjrMya pic.twitter.com/smL540aCZc — Bon Jovi (@BonJovi) November 17, 2023

Το συγκρότημα ηχογράφησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σε μια εκκλησία στο Νάσβιλ και είναι η πρώτη τους δουλειά από τότε που ολοκλήρωσαν το 15ο άλμπουμ τους με τίτλο «2020».

«Για το συναίσθημα ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι πραγματικά Χριστούγεννα χωρίς ΕΣΑΣ, το οποίο μπορεί να ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις στους ανθρώπους», είπε ο ροκ σταρ μέσω βίντεο που μοιράστηκε και πρόσθεσε. «Μου αρέσει επίσης να το αντιστρέφω για να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς τα Χριστούγεννα ΕΙΝΑΙ Χριστούγεννα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.