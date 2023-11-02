H αυτοβιογραφία της Britney Spears «The Woman in Me» έχει πουλήσει 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας τους.

«Έριξα την καρδιά και την ψυχή μου σε αυτό το βιβλίο και είμαι ευγνώμων στους θαυμαστές μου και στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο για την αμέριστη υποστήριξή τους», δήλωσε η Spears σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη η Gallery Books, τμήμα του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.

Ένα βιβλίο που θα συζητηθεί

Τα στοιχεία πωλήσεων περιλαμβάνουν προπαραγγελίες, πωλήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ηχητικά βιβλία. Το «The Woman in Me», που κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου, έχει επαινεθεί από τους κριτικούς ως μια συναρπαστική περιγραφή της ανόδου της Britney Spears στην παγκόσμια φήμη και των συνεχιζόμενων δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένης της «κηδεμονίας» που για χρόνια παρείχε στον πατέρα της τον έλεγχο μεγάλου μέρους της ζωής της, καθώς και της αποκάλυψης ότι, ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον Justin Timberlake, περισσότερα από είκοσι χρόνια πριν, έκανε έκτρωση.

Την ημέρα της κυκλοφορίας, η Spears έγραψε στο Instagram ότι το βιβλίο της έκανε τις περισσότερες πωλήσεις από οποιαδήποτε άλλη αυτοβιογραφία διασήμων στην ιστορία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι άλλη. Μέχρι στιγμής, δεν είναι ούτε καν η αυτοβιογραφία με τις υψηλότερες πωλήσεις μέσα στο 2023.

