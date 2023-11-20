«Μονομάχος»: Με το βλέμμα στα...κέρδη!

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ και οι υποψήφιοι Μονομάχοι παίρνουν θέσεις... μάχης, διεκδικώντας μέχρι και 100.000 ευρώ!

Την αρχή κάνει η Γεωργία Γκίκα που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι. Η μαία έχει ήδη 950 ευρώ στον λογαριασμό της και για να αυξήσει τα κέρδη της, πρέπει να εξοντώσει τους 12 εναπομείναντες, ενεργούς αντιπάλους της. Μόνο που για να συμβεί αυτό, πρέπει να διατηρήσει τη συγκέντρωση της, παραμερίζοντας τυχόν αμφιβολίες. Όπως εξηγεί στον Χρήστο Φερεντίνο, ανεβαίνοντας στην αρένα του Μονομάχου, αμφιβάλλεις για τα πάντα!



Ο Στράτος Βακαλέλης που κάθεται στη θέση 42, αναδεικνύεται ο νέος Μονομάχος. Ο ίδιος αποκαλύπτει στον παρουσιαστή ότι είχαν συναντηθεί στο παρελθόν, στην εκπομπή που έκανε στον ΣΚΑΪ «Άκου να δεις». Είναι σύμβουλος επενδύσεων σε τραπεζικό ίδρυμα και ήρθε στον «Μονομάχο» για να αποταμιεύσει τα κέρδη!

