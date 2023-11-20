Κάθε απόγευμα στις 17.30, ο Μάρκος Σεφερλής περιμένει με χαρά να δοκιμάσει τα πιάτα των διαγωνιζόμενων στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Σήμερα, μαζί με τον Έκτορα Μποτρίνι υποδέχονται τις προηγούμενες νικήτριες, Χριστιάννα και Ειρήνη και δύο νέες παίκτριες, τη Νικιάννα και τη Στέλλα.

Η Ειρήνη και η Χριστιάννα, στο προηγούμενο επεισόδιο, κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να αποδείξουν πως μαγειρεύουν καλύτερα. Αυτή τη φορά, μπαίνουν στην κουζίνα για 4η φορά και με περισσότερη σιγουριά θα προσπαθήσουν να μαγειρέψουν «σπετσοφάι». Κάτι όμως δεν πάει καλά… Θα καταφέρουν και πάλι να εντυπωσιάσουν με τη συνταγή τους τον Έκτορα;

Αντίπαλες των δύο κοριτσιών, είναι δύο φίλες που έρχονται από την Κόρινθο με έναν μόνο στόχο… τη νίκη. Η Νικιάννα είναι δικηγόρος και η Στέλλα φοιτήτρια. Η Στέλλα μπαίνει στην κουζίνα, όμως το άγχος την καταβάλει και τα λάθη ξεκινούν. Η αργοπορία του μαγειρέματος του βασικού υλικού για το «σπανακόρυζο με χωριάτικο λουκάνικο» θέτει σε κίνδυνο το πιάτο. Θα πετύχουν τον στόχο τους να βγάλουν τις αντιπάλους τους εκτός παιχνιδιού;

Ο Έκτορας θεωρεί και τα δύο πιάτα κάτω του μετρίου. Μια λεπτομέρεια θα κρίνει το αποτέλεσμα…



