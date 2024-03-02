Η Dua Lipa θα «ανοίξει» τα BRIT Awards 2024, ενώ η βραδιά θα «κλείσει» με την Kylie Minogue στην αρένα «The O2» του Λονδίνου το βράδυ του Σαββάτου.

Η τελετή, την οποία θα παρουσιάσουν οι Maya Jama, Roman Kemp και Clara Amfo, θα περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά από προσκεκλημένους παρουσιαστές σε μια βραδιά που θα δώσουν το «παρών» πολλές διασημότητες.

The BRIT Awards 2024: Dua Lipa set to open ceremony with 'spectacular' performance while Kylie Minogue will close star-studded bash as guest presenters are revealed https://t.co/6K4tDxOZrT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 2, 2024

Στη σκηνή θα ανέβουν, επίσης, η Ellie Goulding και ο Calvin Harris, η Raye και η Becky Hill με τους Chase & Status. Οι Kingsley Ben-Adir, Green Day, Charli XCX, Ashley Walters, Joe Keery, Aitch, Jaime Winstone, Jonathan Bailey, Luke Evans και η ηθοποιός Marisa Abel της ταινίας «Back to Black» για την Amy Winehouse θα βοηθήσουν στην παρουσίαση των βραβείων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Kylie θα τιμηθεί με το βραβείο «Global Icon», ενώ η Dua Lipa είναι υποψήφια τόσο για το τραγούδι της χρονιάς όσο και για τον καλλιτέχνη-καλλιτέχνιδα της χρονιάς.

Η Kylie Minogue έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και έχει κερδίσει τρία βραβεία «Brit», λαμβάνοντας την πρώτη υποψηφιότητα το 1989.

Μετά την ανακοίνωση δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε πάντα το σπίτι μου, οπότε τα BRIT Awards έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Έχω εκπληκτικές αναμνήσεις από τα βραβεία όλα αυτά τα χρόνια και ανυπομονώ να ξαναβρεθώ στη σκηνή αυτής της διοργάνωσης».

Το «BRITs Icon» είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμουν τα βραβεία και προορίζεται για πραγματικά εξαιρετικούς καλλιτέχνες, με προηγούμενους νικητές τους Elton John, Robbie Williams, David Bowie και Taylor Swift.

Πηγή: skai.gr

