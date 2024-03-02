«Too Much»: H νέα κωμική σειρά του Netflix με ένα καστ αστέρων

Η νέα κωμική σειρά του Netflix «Too Much» που υπογράφει η σκηνοθέτις, ηθοποιός και συγγραφέας Λένα Ντάναμ ολοκλήρωσε το καστ με ένα πλήθος αστέρων, όπως αναφέρει αποκλειστικά το Variety.

Η σειρά των 10 επεισοδίων ακολουθεί «τη Jessica μια εργασιομανή γυναίκα από τη Νέα Υόρκη γύρω στα τριάντα, που προσπαθεί να συμβιβαστεί με έναν πρόσφατο χωρισμό και απομονώνεται σιγά σιγά από όλους. Όταν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο στη Νέα Υόρκη ακούει την ιστορία της η μόνη λύση είναι να πιάσει δουλειά στο Λονδίνο. Εκεί θα συναντήσει τον Felix και θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να αγνοήσει την παράξενη σχέση τους, ακόμα και αν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Και φυσικά θα πρέπει και οι δύο να αναρωτηθούν εάν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί μιλούν πραγματικά την ίδια γλώσσα», όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή.

Lena Dunham Netflix Series 'Too Much' Rounds Out Main Cast (EXCLUSIVE) https://t.co/M2w7FlVgry — Variety (@Variety) March 1, 2024

Η κωμικός Μέγκαν Στάλτερ (Megan Stalter) θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Jessica και ο Γουίλ Σαρπ (Will Sharpe) θα υποδυθεί τον Felix. Μαζί τους θα είναι μεταξύ άλλων οι Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Richard E. Grant), Στίβεν Φράι(Stephen Fry), Μίχαελ Ζέγκεν (Michael Zegen), Ρίτα Γουίλσον (Rita Wilson), Αντέλ Εξαρχόπουλος (Adele Exarchopoulos) και η Adwoa Aboah. Επίσης το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) θα εμφανιστεί στη σειρά που η Ντάναμ δημιούργησε μαζί με τον σύζυγό της Λούις Φέλμπερ( Luis Felber).

Παράλληλα, υπογράφει και το σενάριο μαζί με τη σκηνοθεσία ενώ και οι δύο είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

