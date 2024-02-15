Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ, αλλά και διεθνώς το τραγούδι δύο Ισραηλινών ράπερ με το οποίο ζητούν τον θάνατο των Dua Lipa, Bella Hadid (παλαιστινιακής καταγωγής) και της Mia Khalifa.

Οι ράπερ, Ness και Stilla, κυκλοφόρησαν το τραγούδι τους «Harbu Darbu» πριν από τρεις μήνες και έκτοτε έχει 18 εκατ. θεάσεις στο YouTube.

Στο τραγούδι, οι «καλλιτέχνες» απειλούν τις τρεις διασημότητες λόγω της αντιπολεμικής στάσης που τηρούν, υποστηρίζοντας ότι οι IDF θα «ρίξουν καταιγίδα πάνω τους».

Israeli rappers call for Dua Lipa, Bella Hadid and Mia Khalifa to be KILLED in controversial chart-topping war anthem which tells the celebrities they deserve 'what's coming' - via https://t.co/UqH4RuBYk0 https://t.co/gtDzaUPtyp — Dennis Hendrickson (@DenHendrickson) February 15, 2024

Οι Ness και Stilla χορεύουν μέσα στο μουσικό βίντεο, σχηματίζοντας με τα χέρια τους ένα όπλο, με φόντο την έρημο. Το τραγούδι είναι στα εβραϊκά. Κάποιοι από τους στίχους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ένα μάτσο αρουραίοι βγαίνουν από το τούνελ. Συμπεριφέρεστε σαν κακοποιοί, ηλίθιοι, ορκίζομαι ότι δεν θα υπάρξει συγχώρεση». Οι Ness και Stilla κοροϊδεύουν τη Χαμάς, ενώ στο τραγούδι ακούγεται επίσης ότι «κάθε σκύλος παίρνει αυτό που του αξίζει στο τέλος».

Στη συνέχεια οι ράπερ απαριθμούν όλους τους ανθρώπους στη λίστα τους ή, όπως ισχυρίζονται, στη λίστα του IDF. Στο τραγούδι, αυτό ξεκινά με τους αρχηγούς της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αλλά στη συνέχεια στρέφουν την προσοχή τους στις τρεις διασημότητες. «Κάθε σκύλος παίρνει αυτό που του αξίζει στο τέλος. Η Bella Hadid, η Dua Lipa, η Mia Khalifa. Όλες οι μονάδες των IDF έρχονται να κάνουν Harbu Darbu στο κεφάλι τους».

Ο λόγος που η Dua Lipa βρίσκεται στη «λίστα θανάτου» των ράπερ είναι εξαιτίας των εκκλήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το τραγούδι έχει θαυμαστές και μεταξύ των ενστόλων με βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube και στο TikTok, καθώς η μουσική του «ντύνει» πλάνα στρατιωτών να οδηγούν τεθωρακισμένα οχήματα.

Πηγή: skai.gr

