Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Οι Μισητοί Οκτώ στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD, 02/02 στις 19:35

Γουέστερν αμερικανικής παραγωγής του 2015

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο , Ηθοποιοί: Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,Κερτ Ράσελ,Τζένιφερ Τζέισον Λι

Στο μετεμφυλιακό Γουαϊόμινγκ, ένας κυνηγός επικηρυγμένων, η αιχμάλωτή του κι έξι παράξενοι ταξιδιώτες βρίσκουν καταφύγιο σε μια απομονωμένη καλύβα. Σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δεν είναι ασφαλής. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ.

Βαβυλωνία στην ΕΡΤ3, 02/03 στις 00:00

Ελληνική ταινία μυθοπλασίας του 1970

Σκηνοθεσία: Γιώργος Διζικιρίκης, Παίζουν: Ηλίας Λογοθέτης, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιάννης Κοντούλης, Ρία Δελούτση, Θάνος Παπαδόπουλος, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Αλέκος Ουδινότης, Δημήτρης Ιωακειμίδης, Νίκος Μπακογιάννης

Ναύπλιο 1827. Τα μέλη της παρέας που διασκεδάζει στη λοκάντα του Μπαστιά κατάγονται από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Ανάμεσά τους ένας Χιώτης, ένας Αρβανίτης, ένας «λογιότατος», ένας Μωραΐτης κι ένας Κρητικός (ερωτευμένος με την κόρη του Μπαστιά). Πάνω στο γλέντι, ξεσπάει καβγάς και ο Αρβανίτης τραυματίζει τον Κρητικό στο χέρι. Ο Επτανήσιος Αστυνόμος Γιώργος Φάντες (Ηλίας Λογοθέτης), καλείται επί τόπου και προσπαθεί να μάθει αν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια ή τυχαίο γεγονός. Επικρατεί ασυνεννοησία, γιατί ο κάθε εμπλεκόμενος μιλάει διαφορετική διάλεκτο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν όλοι στη φυλακή…

Μια Ζωή Ταλαιπωρία στο COSMOTE CINEMA 2HD, 03/03 στις 22:00

Κωμωδία ισπανικής παραγωγής του 1984

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ , Ηθοποιοί: Κάρμεν Μάουρα,Λουίς Χόσταλατ,Βερόνικα Φορκέ

Αφιέρωμα: Πέδρο Αλμοδόβαρ. Στην προσπάθειά της να βάλει τάξη στην οικογένειά της, μια Ισπανίδα νοικοκυρά αποφασίζει να ξεφορτωθεί τους τέσσερις μπελάδες της ζωής της: τον ταξιτζή άντρα της, τους γιους της και την τρελή πεθερά της.

