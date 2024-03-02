Miley Cyrus: Ακούστε το νέο της τραγούδι «Doctor (Work It Out)»

Η Μάιλι Σάιρους κέρδισε το πρώτο της Grammy το 2004 για το «Flowers» και τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι - συνεργασία με τον Φαρέλ Γουίλιαμς.

Το τραγούδι – έκπληξη, το οποίο έχει τον τίτλο «Doctor (Work It Out)», κυκλοφόρησε και οι θαυμαστές της έχουν ενθουσιαστεί.

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς και η Μάιλι Σάιρους συνεργάστηκαν στο άλμπουμ Bangerz του 2013 της τραγουδίστριας - ηθοποιού και στο δικό του με τίτλο «Girl» που κυκλοφόρησε το 2014.

Αν και η τραγουδίστρια είναι γνωστή ως Miley Cyrus, οι γονείς της, Leticia Jean Finley και Billy Ray, την ονόμασαν Destiny Hope. Κι επειδή ήταν ένα χαμογελαστό μωράκι, οι γονείς της της έδωσαν το παρατσούκλι «Smiley», που στη συνέχεια έγινε «Miley».

Όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, η Σάιρους αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Έκανε οντισιόν για διάφορους ρόλους, αλλά απορρίφθηκε επειδή ήταν πολύ μικρή. Τελικά, σε ηλικία 11 ετών, πήγε σε μια οντισιόν της Disney και κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Hannah Montana». Η σειρά διήρκεσε πέντε σεζόν και κέρδισε πολλά βραβεία.

