Brad Pitt: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Quentin Tarantino

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, «The Movie Critic», σύμφωνα με δημοσίευμα του «Deadline».

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στην ταινία του 2019, «Once Upon a Time in Hollywood». Ο Πιτ πρωταγωνίστησε επίσης στο «Inglourious Basterds» του 2009 και πρωταγωνίστησε στο «True Romance» του 1993, το οποίο είχε γράψει μαζί με τον Ταραντίνο.

Brad Pitt set to star in Quentin Tarantino’s final movie – report https://t.co/tmvzBeq6T4 — Guardian news (@guardiannews) February 1, 2024

Η νέα ταινία που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες, η οποία φέρεται να είναι η τελευταία του Ταραντίνο, διαδραματίζεται το 1977 και αφορά έναν κριτικό που εργάζεται για μια φανταστική έκδοση που ονομάζεται «The Popstar Pages». Ο Ταραντίνο έχει πει ότι «βασίζεται σε έναν τύπο που έζησε πραγματικά, αλλά δεν ήταν ποτέ διάσημος, και συνήθιζε να γράφει κριτικές ταινιών για μια εφημερίδα». Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ αγενής, ξέρετε. Έβριζε. Χρησιμοποιούσε ρατσιστικές προσβολές. Αλλά όσα έλεγε ήταν αστεία.Ήταν τόσο αγενής όσο η κόλαση».

Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος του Πιτ.

EXCLUSIVE: Quentin Tarantino will be reuniting for the third time with Brad Pitt in his final film ‘The Movie Critic’ https://t.co/nuZqewXzmt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 1, 2024

«Έγραφε για mainstream ταινίες και ήταν ο κριτικός δεύτερης γραμμής», δήλωσε επίσης ο Ταραντίνο στο «Deadline» στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών. «Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός κριτικός. Ήταν πολύ κυνικός. Οι κριτικές του ήταν μια διασταύρωση μεταξύ του πρώιμου Howard Stern και αυτού που θα μπορούσε να είναι ο Travis Bickle αν ήταν κριτικός κινηματογράφου».

Ο Ταραντίνο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πρωταγωνιστής θα είναι «κάποιος γύρω στα 35» και «ένας νέος πρωταγωνιστής για μένα».

Ο συγγραφέας-σκηνοθέτης έχει αποκαλέσει στο παρελθόν τον Πιτ «έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες αστέρες του κινηματογράφου της μεγάλης οθόνης». Η ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» απέφερε 377 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.