My Style Rocks: Αμάντα, Μιμή, Διονυσία, Μορτασία και Απολλεών, οι φιναλίστς - Δείτε trailer

Αμάντα, Μιμή, Διονυσία, Μορτασία και Απολλεών, οι φιναλίστς του My Style Rocks

Στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού προκρίθηκαν οι Αμάντα, Μιμή, Διονυσία, Μορτασία και Απολλεών, ενώ στον ημιτελικό ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους η Χριστιάννα και η Γεωργία.

Η βαθμολογία της τελευταίας εβδομάδας έκρινε την τελική πεντάδα, φέρνοντας τη Γεωργία και τη Χριστιάννα στις τελευταίες θέσεις και έτσι αποχαιρέτησαν κριτές και συμπαίκτριες.

Η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως οι Αμάντα, Μιμή και Διονυσία πέρασαν κατευθείαν στον τελικό, ενώ η Γεωργία ήταν εκείνη που αποχώρησε πρώτη, με την Χριστιάννα να την ακολουθεί.









Αναφορικά με το διαγωνιστικό μέρος οι 7 διαγωνιζόμενες έπρεπε να επιλέξουν και να επιμεληθούν την εμφάνιση σε μια πρώην παίκτρια του My Style Rocks.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε τη βαθμολογία της Μορτασίας στην Απολλεών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ένα μήνα πριν δεν υπήρχε περίπτωση να βάλεις 2 σε αυτή την εικόνα».



Η Αμάντα έδωσε τα μπράβο της στη Μιμή για την επιλογή ρούχων στην Έφη, ενώ στη συνέχεια ο Δημήτρης Σκουλός δήλωσε: «η Μιμή δεν έχει στυλίστρια, είναι στυλίστρια».



Το ντύσιμο της Ντένης από τη Μορτασία θύμισε στον Δημήτρη Σκουλό Schiaparelli 2019, ενώ της έδειξε και εμφάνιση του συγκεκριμένου οίκου μόδας που μοιάζει πάρα πολύ με την εμφάνιση της Ντένης.

<

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δεν έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθεια της Μορτασίας λέγοντας πώς απλά το διεκπεραίωσε, με την παίκτρια να του απαντά πως είναι πολύ βαρύ αυτό που είπε.

<

Στιγμές συγκίνησης ένιωσε η Αμάντα, που εμφανίστηκε δακρυσμένη, ενώ συνέχισε να κλαίει μιλώντας για τη σχέση της με τη Χριστίνα.

«Έχεις κάνει τη λιγότερη προσπάθεια από όλες», είπαν η Γεωργία και η Μορτασία στη Διονυσία. Μάλιστα, η Βασιλική έκανε παρατήρηση στη Γεωργία αναφέροντας πως: «το σημαντικό σ' αυτό το παιχνίδι είναι η εύστοχη κριτική, κάτι που δεν κάνεις ποτέ».



«Θα μπορούσες να κάνεις μια πιο σωστή επιλογή για ημιτελικό», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Διονυσία. «Καταλαβαίνω ότι στο My Style Rocks δεν έμαθα τίποτα», πρόσθεσε και είπε πως δεν θέλει να πει τίποτα άλλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.