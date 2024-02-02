«Οι Δυο Χέστηδες», σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου στο Θέατρο Τέχνης

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου, μεταφράζει και σκηνοθετεί μια ευφρόσυνη, μονόπρακτη φαρσοκωμωδία-βαριετέ (βωντβίλ), γραμμένη το 1860 από τον δημοφιλή και -επίσης- μαιτρ του είδους, Ευγένιο Λαμπίς σε συνεργασία με τον Μαρκ Μισέλ. Αυτή η δροσερή, απολαυστική κωμωδία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σατιρίζει μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις τόσο τις ανθρώπινες αδυναμίες, όσο και τα κοινωνικά ήθη της εποχής της. Και αν τα ήθη σήμερα έχουν αλλάξει, τα ζητήματα που θίγει το έργο, όπως τα προβλήματα που προκαλεί στη ζωή και στις σχέσεις μας η υπερβολική ευγένεια και η δειλία, αλλά και το καυτό θέμα της γυναικείας χειραφέτησης, δεν έχουν πάψει να μας απασχολούν.

Παίζουν: Κλέλια Ανδριολάτου, Γιώργος Γλάστρας, Σμαράγδα Κακκίνου, Θέμης Πάνου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Παραστάσεις: Από 2 Φεβρουαρίου 2024. Τετάρτη: 20.00. Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο: 21.00. Κυριακή: 19.00

Εισιτήρια: Τετάρτη- Παρασκευή: 18 ευρώ/ 16 ευρώ μειωμένο. Σάββατο-Κυριακή: 20 ευρώ/ 18 ευρώ μειωμένο. Ανέργων 15 ευρώ, Ατέλεια 5 ευρώ. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464, 2103236732

Στις όχθες του Μολδάβα: Συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μπέντριχ Σμέτανα

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμά τα 200 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα της τσέχικης μουσικής, Μπέντριχ Σμέτανα, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τρία συμφωνικά ποιήματα από τη συλλογή «Η πατρίδα μου». Το «Βισέχραντ», το οποίο αναφέρεται στο ομώνυμο μεσαιωνικό κάστρο, χτισμένο σε έναν λόφο δίπλα στον ποταμό Μολδάβα δημιουργεί μία ατμόσφαιρα αναπόλησης και αρχαϊκής μεγαλοπρέπειας. Ο «Μολδάβας» από την άλλη, το δημοφιλέστερο από τα συμφωνικά ποιήματα του κύκλου αναπαριστά την πορεία του ποταμού, που ξεκινά από δύο μικρές πηγές. Τέλος, το «Μπλανίκ» μιλά για την αναγέννηση του τσεχικού έθνους και υπόσχεται την μελλοντική του ευημερία και ανάταση. Μαζί τους ανερχόμενοι σολίστ Τίμοθυ Τσούι και Τζαεμίν Χαν.

Παρασκευή 2/2, 20:30

Εισιτήρια: 50€, 40€, 30€, 20€ και 15€ (εκπτωτικό). Προπώληση: megaron.gr.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

Περιπλάνηση…: Έκθεση της Τάνιας Δρογώση στην Γκαλερί Αργώ

Σε μια συναρπαστική εικαστική αφήγηση με οδηγό τη φύση και το φυσικό τοπίο, μια γοητευτική περιήγηση στις διαφορετικές φάσεις και τις δημιουργικές εναλλαγές της, μας καλεί η Τάνια Δρογώση, με τη νέα της ατομική έκθεση με τίτλο «Περιπλάνηση…», που εγκαινιάζεται στην γκαλερί Αργώ την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024. Η δημιουργός παρουσιάζει μια σειρά νέων έργων ζωγραφικής και χαρακτικής που δημιούργησε τα τελευταία χρόνια, στα οποία αφουγκράζεται τους κραδασμούς της φύσης, τους ψιθύρους, τα μηνύματα που στέλνει, τα οποία αποκωδικοποιεί στη συνέχεια με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο, που μας μεταφέρει σε μια νέα γη, γεμάτη εσωτερική διαύγεια και καθαρότητα.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 1 έως 24 Φεβρουαρίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00 – 14:00, 17:00 – 20:00. Σάββατο: 11:00 – 15:00

Γκαλερί Αργώ, Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι. Τηλ. 210 7249333. Εmail: info@argo-gallery.gr | https://www.argo-gallery.gr/default.aspx

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.