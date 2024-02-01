Μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις της θα πραγματοποιήσει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Τρέισι Τσάπμαν (Tracy Chapman) στη λαμπερή σκηνή των βραβείων Grammy το βράδυ της Κυριακής(4.02), αναφέρουν πηγές στο Variety.

Θα ερμηνεύσει το θρυλικό "Fast Car" μαζί με τον Λουκ Κομπς (Luke Combs) ο οποίος έχει διασκευάσει το τραγούδι και περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Gettin' Old», του 2023.

Η παρουσία της Τσάπμαν αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή στη μουσική σκηνή, καθώς έχει κάνει μόνο τρεις εμφανίσεις από την τελευταία της περιοδεία το 2009 και οφείλεται στην τεράστια επιτυχία που γνωρίζει η επανεκτέλεση του τραγουδιού.

Τον περασμένο Νοέμβριο το «Fast Car» έλαβε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς στα 57α Country Music Awards.

«Είναι πραγματικά τιμή για το τραγούδι μου να έχει αυτή την αναγνώριση έπειτα από 35 χρόνια από το ντεμπούτο του. Ευχαριστώ τα CMAs και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Λουκ και σε όλους τους θαυμαστές του «Fast Car»», είχε αναφέρει η τραγουδίστρια σε δήλωσή της.

