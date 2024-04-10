Η ολική έκλειψη του ήλιου στη Βόρεια Αμερική... συνειρμικά οδήγησε πολλούς λάτρεις της μουσικής στο... "Total Eclipse Of The Heart". Η δυναμική ερωτική μπαλάντα της Bonnie Tyler του 1983 ήταν το νο 1 τραγούδι για να εορταστεί το φυσικό γεγονός της Δευτέρας. Το τραγούδι ανέβηκε στα τσαρτ κατά τη διάρκεια της ημέρας και έφτασε στο Νο. 2 των τσαρτ της Apple.



Στο Spotify, το streaming του τραγουδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% στις ΗΠΑ την εβδομάδα πριν από την έκλειψη και η πλατφόρμα αναμενόταν να δει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση μετά την έκλειψη, δήλωσε εκπρόσωπος του Spotify στο CBS News.



Ήταν επίσης το κορυφαίο τραγούδι που προστέθηκε στις λίστες αναπαραγωγής των χρηστών με τίτλο eclipse. Φυσικά, κι άλλα τραγούδια με θέμα… τον ήλιο και η σελήνη έγιναν και πάλι δημοφιλή για τις playlist. "Ain't No Sunshine" του Bill Withers, "Here Comes the Sun" των Beatles, "Eclipse" των Pink Floyd, "Bad Moon Rising" των Creedence. Το Clearwater Revival και το "Black Hole Sun" του Soundgarden ήταν επίσης δημοφιλείς επιλογές.



Οι αναζητήσεις για τη λέξη "έκλειψη" αυξήθηκαν κατά 200% στο Spotify την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.



Στο YouTube, το "Total Eclipse Of The Heart" μπήκε στο καθημερινό τσαρτ των 100 κορυφαίων μουσικών βίντεο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 84η θέση.



Η πλατφόρμα streeamingt Last FM ανακοίνωσε επίσης ότι το τραγούδι σκαρφάλωσε στη Νο. 1 θέση στις ΗΠΑ στις 8 Απριλίου.



Στην μπαλάντα, ο Tyler αναφέρει τη φράση: «Κάθε τόσο καταρρέω». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια σχολίασε την αναβίωση του τραγουδιού με ένα λογοπαίγνιο: «Κάθε τόσο μπαίνει στα charts», έγραψε.



Η Tyler είπε επίσης ότι είχε deja vu, καθώς το 2021 έγινε άλλη μια έκλειψη και άρχισε να πλημμυρίζει από μηνύματα.



Κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης του 2017, η Tyler ερμήνευσε το τραγούδι στο πλαίσιο της "Total Eclipse Cruise" της Royal Caribbean, με την υποστήριξη του συγκροτήματος DNCE του Joe Jonas.



Όταν το τραγούδι έκανε το ντεμπούτο του το 1983, έφτασε στο Νο. 1 στο Billboard Hot 100 chart και παρέμεινε στην πρώτη θέση για τέσσερις εβδομάδες. Το τραγούδι έμεινε 29 εβδομάδες στο Hot 100.

