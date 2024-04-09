Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Βόρεια Αμερική παρακολούθησαν σήμερα Τρίτη την ολική έκλειψη ηλίου να διασχίζει την ήπειρο. Η συναρπαστική εκδήλωση του φυσικού φαινομένου ήταν θεαματική και διασκεδαστική για πολλούς, αλλά, τις επόμενες ώρες, οι αναζητήσεις για την πρόταση «τα μάτια μου πονάνε» στο Google search αυξήθηκαν κατακόρυφα.



Χάρη στο Google Trends, είναι πολύ εύκολο να δει κανείς τι αναζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα περισσότερα από τα θέματα σήμερα αφορούσαν την έκλειψη. Το «Μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία της έκλειψης» ήταν ένα κορυφαίο θέμα για την ημέρα, αλλά μια άλλη αναζήτηση αυξήθηκε επίσης σε δημοτικότητα. Το «Τα μάτια μου πονάνε» ενισχύθηκε στην αναζήτηση της Google γύρω στις 2:30-3 μ.μ. ET στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς τη στιγμή που η έκλειψη ηλίου γινόταν ορατή σε μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ.





Μέχρι τις 4 μ.μ., οπότε η έκλειψη πέρασε από το μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ, οι αναζητήσεις για το θέμα μειώθηκαν γρήγορα, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν οποτεδήποτε πρόσφατα. Ομοίως, υπήρξε άλλη μια μεγάλη άνοδος στους ανθρώπους ασχολούνταν με τον πόνο των ματιών τους τον Αύγουστο του 2017, όταν μια ολική έκλειψη ηλίου πέρασε για τελευταία φορά στις ΗΠΑ.



Αξιοσημείωτο επίσης για σήμερα, οι αναζητήσεις για «τα μάτια μου πονάνε» αυξήθηκαν ειδικά στις ΗΠΑ κατά μήκος της διαδρομής της έκλειψης, με τις πέντε πρώτες πολιτείες σε αναζήτηση να είναι το Νιου Χάμσαϊρ, η Δυτική Βιρτζίνια (εν μέρει ορατή η έκλειψη), το Αρκάνσας, η Ιντιάνα, και το Ρόουντ Άιλαντ (επίσης εν μέρει ορατή η έκλειψη).



Ο λόγος για αυτήν την άνοδο στις αναζητήσεις είναι αρκετά προφανής. Ακόμα κι αν ο ήλιος καλύπτεται κατά 95% από τη σελήνη, το να τον κοιτάς χωρίς προστατευτικά γυαλιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια σου. Μάλιστα, τα ψεύτικα ηλιακά γυαλιά πούλησαν «σαν ζεστό ψωμί» προσφέροντας ανύπαρκτη προστασία. Εάν κοιτάξατε την έκλειψη χωρίς προστασία και αισθανθείτε πόνο, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Did you see today's #GoogleDoodle? Don't be like the E and sleep on this rare celestial event. It's the last total solar #eclipse to cross North America until 2045!



Join our livestream starting at 1pm ET (1700 UTC) for views from Mexico to Maine: https://t.co/h6AgaQVgmc pic.twitter.com/zXYFQQlONL — NASA (@NASA) April 8, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.