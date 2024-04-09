Λογαριασμός
Total eclipse of the Trump: O τέως προέδρος με ανάρτησή του κρύβει τον ήλιο και βυθίζει τις ΗΠΑ στο σκοτάδι - Βίντεο

Στην ανάρτηση του Τραμπ ακούγεται η συμφωνία του Ρίχαρντ Στράους "Τάδε Έφη Ζαρατούστρα" εμπνευσμένη από την ομώνυμο βιβλίο του Νίτσε

Trump

Total eclipse of the... Trump. Η ανάρτηση του τέως προέδρου, με την οποία κρύβει τον ήλιο και βυθίζει τις ΗΠΑ στο... σκοτάδι έκλεψε την παράσταση.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Τραμπ ανήρτησε την παράξενη προεκλογική διαφήμιση στο Truth Social, με το κεφάλι του σε ρόλο... σελήνης. 

Στην ανάρτηση του Τραμπ ακούγεται η συμφωνία του Ρίχαρντ Στράους "Τάδε Έφη Ζαρατούστρα" εμπνευσμένη από την ομώνυμο βιβλίο του Νίτσε, που έγινε ευρύτερα γνωστή από την ταινία του Στάνλεϊ Κούμπρικ "Οδύσσεια 2001". 

Η ανάρτηση του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έκλειψη ηλίου έγινε viral προκαλώντας αντιδράσεις 

Το βίντεο ξεκινά με τις λέξεις «η πιο σημαντική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας λαμβάνει χώρα το 2024», εννοώντας τις προεδρικές εκλογές, ενώ πλήθη Αμερικανών έχουν συγκεντρωθεί για να θαυμάσουν το φυσικό φαινόμενο. 

Ενώ το κεφάλι του καλύπτει ολόκληρο τον ήλιο – δημιουργώντας την... Τραμπική ηλιακή έκλειψη – μια φράση αναβοσβήνει στην οθόνη: «Θα σώσουμε την Αμερική και θα την κάνουμε υπέροχη ξανά». 

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2017, ο τότε πρόεδρος έγινε viral όταν αγνόησε όλες τις συστάσεις προστασίας κοιτάζοντας απευθείας τον ήλιο με γυμνά μάτια κατά την τότε έκλειψη. Ο Τραμπ βρέθηκε μαζί με την τότε πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον στο μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκό Οίκου για να παρακολουθήσουν το σπάνιο φαινόμενο.

