Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Artist Rights Alliance (Συμμαχία για τα Δικαιώματα των Καλλιτεχνών) δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή με κεντρικό θέμα την άνοδο της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη μουσική, την οποία υπογράφουν περισσότερα από 200 εξέχοντα ονόματα στη μουσική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων R.E.M., Pearl Jam, Greta Van Fleet και των τραγουδιστών Στίβι Γουόντερ, Έλβις Κοστέλο, Κέιτι Πέρι, Καμίλα Καμπέγιο, Μπίλι Άιλις, Τζον Μπατίστ, Νίκι Μινάζ.

Με την έκκληση «να σταματήσουμε την υποτίμηση της μουσικής» η επιστολή αναφέρει: «Ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές εταιρείες χρησιμοποιούν, χωρίς άδεια, το έργο μας για να εκπαιδεύσουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν άμεσα στην αντικατάσταση του έργου ανθρώπων καλλιτεχνών με τεράστια δεδομένα "ήχων" και "εικόνων" που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα οποία μειώνουν ουσιαστικά τα δικαιώματα που καταβάλλονται στους καλλιτέχνες».

Πέρα από την αναφορά σε πιθανές απώλειες δικαιωμάτων και εσόδων στην επιστολή τονίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά «επίθεση στην ανθρώπινη δημιουργικότητα».

«Οι εργαζόμενοι μουσικοί ήδη παλεύουν να τα βγάλουν πέρα στον κόσμο του streaming και τώρα έχουν το πρόσθετο βάρος της προσπάθειας να ανταγωνιστούν έναν κατακλυσμό θορύβου που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», εξηγεί η Τζεν Τζέικομπσεν, εκτελεστική διευθύντρια του Artist Rights Alliance - ARA. «Η ανήθικη χρήση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντικατάσταση ανθρώπων καλλιτεχνών θα υποβαθμίσει ολόκληρο το μουσικό οικοσύστημα – τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για τους θαυμαστές» αναφέρει.

Billie Eilish and Nicki Minaj want stop to 'predatory' music AI https://t.co/ATjBHVt8hB — BBC News (World) (@BBCWorld) April 2, 2024

Η επιστολή κλείνει με επισήμανση προς τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης προτρέποντας «προγραμματιστές, εταιρείες τεχνολογίας, πλατφόρμες και υπηρεσίες ψηφιακής μουσικής να δεσμευτούν ότι δεν θα αναπτύξουν ή χρησιμοποιήσουν τεχνολογία για την παραγωγή μουσικής με Τεχνητή Νοημοσύνη περιεχομένου ή εργαλείων που υπονομεύουν ή αντικαθιστούν την ανθρώπινη τέχνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.