Survivor 2024: Χαμός μετά τον αγώνα: «Εμένα δεν θα με ξαναπείς βλακάκο»-«Αφού είσαι»

Άγρια τροπή παραλίγο να πάρουν τα πράγματα μετά τον τελευταίο αγώνα ασυλίας. Οι Μπλε είχαν μόλις κερδίσει το έπαθλο, όταν ο Φάνης και ο Χριστόφορος πηγαίνοντας προς την τέντα του γιατρού, τσακώθηκαν έντονα. Ο παίκτης των Κόκκινων χαρακτήρισε τον αντίπαλό του "βλακάκο", ενώ ο Φάνης κινήθηκε προς το μέρος του και του είπε να μην τον ξανα αποκαλέσει έτσι. Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν ανάμεσα.

Λίγο αργότερα το θέμα επανήλθε με τον Φάνη να κατηγορεί τον παίκτη των Κόκκινων ότι κάτι προσπαθεί να πετύχει με τις προσβολές σε βάρος του, και εκείνος απάντησε: «Και ευγενικός ήμουν».

Μετά την επιστροφή στην καλύβα ο Φάνης στάθηκε και σε ένα ακόμα σημείο. Ο Χριστόφορος είπε ότι θεωρεί προσβλητικό να του στέλνει άνδρας φιλάκια. Ο παίκτης των Μπλε σχολίασε τη δήλωση αυτή ως ομοφοβική.

Από την πλευρά του ο Χριστόφορος δεν θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους: «Κλασική περίπτωση βλάβης ο Φάνης, πρότυπο πλουσιόπαιδου».





Πηγή: skai.gr

