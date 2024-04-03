Survivor 2024: Χαμός μετά τον αγώνα: «Εμένα δεν θα με ξαναπείς βλακάκο»-«Αφού είσαι»

Άγρια τροπή παραλίγο να πάρουν τα πράγματα μετά τον τελευταίο αγώνα ασυλίας. Οι Μπλε είχαν μόλις κερδίσει το έπαθλο, όταν ο Φάνης και ο Χριστόφορος πηγαίνοντας προς την τέντα του γιατρού, τσακώθηκαν έντονα. Ο παίκτης των Κόκκινων χαρακτήρισε τον αντίπαλό του "βλακάκο", ενώ ο Φάνης κινήθηκε προς το μέρος του και του είπε να μην τον ξανα αποκαλέσει έτσι. Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν ανάμεσα.
