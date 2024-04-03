Anna & Margot, της Κωνσταντίνας Ράικου στο Θέατρο Βαφείο

Άννα και Μάργκοτ Φρανκ: Δύο αδελφές που πέθαναν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί λίγο πριν την απελευθέρωση. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινάει το πρώτο θεατρικό έργο της Κωνσταντίνας Ράικου «Anna & Margot» που ανεβαίνει, σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα, στο Θέατρο Βαφείο. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, ένα θέατρο ντοκουμέντο με μυθοπλαστικά στοιχεία. Οι δύο χαρακτήρες, σ’ ένα μεσοδιάστημα ζωής και θανάτου, βιώνουν την αναμονή και τον εγκλωβισμό ενώ προβληματίζονται σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης φύσης. Σ’ αυτόν τον «τόπο» οι δυο αδερφές, η 14χρονη Άννα και 17χρονη Μάργκοτ, μιλούν για τη ζωή τους πριν τον πόλεμο, για τη ζωή τους στο καταφύγιο, στα τρένα, στο στρατόπεδο.

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη στις 21:15

Εισιτήρια: 13 € (κανονικό), 10 € (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών, άνεργοι, αμεα, ομαδικό άνω των 10 ατόμων, ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ) Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής, Κων/πόλεως & Αγίου Όρους, Αθήνα 104 47. Σταθμός Μετρό Κεραμεικός. τηλ: 210 3425 637

Οι As I Lay Dying στο Gagarin

Οι As I Lay Dying έρχονται στις 3 Απριλίου στο Gagarin για την πρώτη headlining εμφάνισή τους στη χώρα μας. Θα ακουστούν τραγούδια όπως «Nothing Left», «Confined», «My Own Grave», «Blinded», «The Sound Of Truth»: που πολύ δίκαια έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιτυχημένα metal συγκροτήματα της τελευταίας 20ετίας, οι As I Lay Dying έχουν πουλήσει πάνω από 1.000.000 δίσκους παγκοσμίως, έχουν κερδίσει το «Ultimate Metal God» βραβείο του MTV2 και υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy 2008 ως «Best Metal Performance» και έχουν ανέβει με 3 ξεχωριστά albums στο Top11 των αμερικανικών charts.

Τετάρτη 3/4, 20:30

Εισιτήρια: Από 31€. Προπώληση: more.com

Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 1411 2500

«Τις πταίει;» αναρωτιέται ο εικαστικός Γιώργος Θεοδώρου

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και ρευστό κόσμο που ο άνθρωπος δεν ορίζει, ποια μπορεί να είναι η ευθύνη του; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που θέτει με τη δουλειά του ο εικαστικός Γιώργος Θεοδώρου, η οποία εγκαινιάζεται την Τρίτη 2 Απριλίου, στις 19.00, στην Γκαλερί «7», με τίτλο «It’s not my fault». Στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής πρακτικής του Θεοδώρου βρίσκεται η δέσμευση να αμφισβητεί το status quo και να διερωτάται για τις δομές που διαιωνίζουν την ανισότητα και την απελπισία. Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισής του είναι η χρήση μιας ποικιλίας διαφορετικών υλικών, το καθένα από τα οποία διαπνέεται από τη δική του συμβολική σημασία. Η διαφάνεια, η λάμπα, η δυσδιάκριτη –σχεδόν ασημική– γραφή, το πλέγμα, οι ανεμόσκαλες, τα πολλαπλά επίπεδα…

Διάρκεια Έκθεσης: 2-20 Απριλίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 12:00 – 16:00

Γκαλερί «7», Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου. Τηλ: 21 0361 2050. Ε: athens.gallery7@gmail.com | http://gallery7.gr/

