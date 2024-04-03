Δείτε την αφίσα του πολυαναμενόμενου «Joker: Folie à Deux»

Η Lady Gaga και ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς σε ανάρτησή τους στο Instagram μοιράστηκαν την νέα αφίσα του πολυαναμενόμενου «Joker: Folie à Deux» από τη Warner Bros.

«Ο κόσμος είναι μια σκηνή», έγραψε η ποπ σταρ και ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της που συνόδευσε την υπέροχη αφίσα που αποτυπώνει την ίδια και τον Χοακίν Φίνιξ να χορεύουν έχοντας το χαρακτηριστικό τους μακιγιάζ.

Επίσης, αποκάλυψαν ότι το πρώτο τρέιλερ θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 9 Απριλίου.

Στο σίκουελ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει μουσικά στοιχεία και πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ο Χοακίν Φίνιξ, θα επαναλάβει τον ρόλο του Arthur Fleck/Joker ακριβώς πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Joker» το 2019, που χαρακτηρίστηκε ως το κινηματογραφικό φαινόμενο της χρονιάς, ενώ η Lady Gaga θα υποδυθεί την Dr. Harleen Quinzel, γνωστή και ως Harley Quinn.

Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ζάζι Μπιτζ, Μπρένταν Γκλίσον, Κάθριν Κίνερ, Τζέικομπ Λόφλαντ και Χάρι Λότι.

Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τον Σκοτ Σίλβερ και αναμένεται στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

