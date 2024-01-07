Arnold Schwarzenegger σε Danny DeVito: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά!

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ βρέθηκε στο Μπροντγουέι και παρακολούθησε την παράσταση που πρωταγωνιστεί ο Ντάνι Ντε Βίτο, με τίτλο «I Need That». Στην συνέχεια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Ντε Βίτο και την ολόιδια κόρη του Λούσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο αδελφός μου! Ήταν φανταστικό να βλέπω τον Ντάνι στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση «I Need That». Αυτός, η Λούσι και όλοι οι εμπλεκόμενοι κράτησαν το κοινό ζωντανό, γελαστό λατρεύοντας κάθε λεπτό - ένα από τα καλύτερα θεατρικά έργα που έχω δει ποτέ, ένα πραγματικό θέαμα από καρδιάς!!!», έγραψε ο Σβαρτσενέγκερ στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram.

Σημειώνεται ότι το διάσημο δίδυμο πρωταγωνίστησε στην ταινία του 1998 «Twins» σε σκηνοθεσία 'Αιβαν Ράιτμαν (Ivan Reitman) με εισπράξεις που ανήλθαν στα 111 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικάνικο box office. Ηταν η πέμπτη ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στις ΗΠΑ την χρονιά που κυκλοφόρησε.

Σύμφωνα με το People, φήμες τους ήθελαν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για το σίκουελ της ταινίας με τίτλο «Triples», στο οποίο «τα αδέρφια θα ανακάλυπταν έναν ακόμη αδελφό». Ωστόσο, η παραγωγή ακυρώθηκε όταν ο 'Αιβαν Ράιτμαν έφυγε από την ζωή το 2022.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά», συμπλήρωσε ο διάσημος ηθοποιός στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

