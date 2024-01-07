Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και όλα όσα γνωρίζαμε, αλλάζουν! Μεγάλες ανατροπές, ανανεωμένοι στίβοι μάχης, νέοι κανόνες αλλά και νέοι χαρακτήρες που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Survivor έρχονται από σήμερα στην οθόνη μας για να ανεβάσουν την αδρεναλίνη και το τηλεοπτικό ενδιαφέρον στα ύψη!



Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και ο Γιώργος Λιανός θα μας εξηγήσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο τι αλλάζει πλέον στους κανόνες του Survivor! 20 παίκτες βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο και με την άφιξή τους κάνουν κυριολεκτικά την πρώτη τους βουτιά στα βαθιά κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του παιχνιδιού, με το πρώτο αγώνισμα επάθλου.

Η ομάδα που θα καταφέρει να συνεργαστεί καλύτερα και να φέρει αποτέλεσμα θα πάει στην παραλία της έχοντας στα χέρια της το πολυπόθητο… τσακμάκι. Ποιες δυσκολίες θα συναντήσουν στην πρώτη τους νύχτα στο νησί;

Το ξημέρωμα θα φέρει και το πρώτο αγώνισμα ασυλίας που θα μας δώσει και μια γεύση από τις αγωνιστικές ικανότητες των παικτών. Σε έναν στόχο που απαιτεί δύναμη και ακρίβεια ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;



Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού αρκετά θα είναι τα θέματα που θα ανοίξουν ενώ η δήλωση ενός Survivor θα ανάψει την πρώτη… φωτιά!

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην) Twitter: https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.