Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ντέιβιντ Τένναντ (David Tennant), γνωστός ως «Doctor Who», θα είναι για πρώτη φορά παρουσιαστής στην τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου - BAFTA Awards.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τα Κινηματογραφικά Βραβεία BAFTA και να βοηθήσω να γιορτάσουμε τις καλύτερες ταινίες της φετινής χρονιάς και τους πολλούς υπέροχους ανθρώπους που τις ζωντανεύουν», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο 52χρονος Σκωτσέζος σταρ παίρνει τη σκυτάλη από τους Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Richard E. Grant) και Ρέμπελ Γουίλσον (Rebel Wilson), που παρουσίασαν τα βραβεία το 2023 και το 2022, αντίστοιχα, όπως αναφέρει το Deadline.

Η 77η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Royal Festival Hall του Λονδίνου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC One.

Πηγή: skai.gr

