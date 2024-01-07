«Σάββατο με φίλους!»: Πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού

Πρεμιέρα είχε χθες (06/01) η νέα βραδινή εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου «ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ!» και ο παρουσιαστής υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής την κορυφαία ερμηνεύτρια Γλυκερία αλλά και εκλεκτούς φίλους δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μουσικό βράδυ για τους τηλεθεατές.

Με μεγάλες ερμηνείες, αγαπημένα τραγούδια και αληθινό κέφι η εκπομπή «ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ!» κέρδισε την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού στο γενικό σύνολο με ποσοστό 14,5% και μέσο όρο 569.123 τηλεθεατές.

Στη ζώνη μετάδοσής της, η εκπομπή «ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ!» προπορεύτηκε έναντι των προγραμμάτων του ανταγωνισμού.

Αναλυτικά:

Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, για μια ακόμη αξέχαστη βραδιά με καλεσμένο τον Γιώργο Μαργαρίτη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.