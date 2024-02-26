Απόκριες στην Αθήνα: Όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα

Μια μεγάλη αποκριάτικη φιέστα θα απλωθεί στις γειτονιές της Αθήνας τις επόμενες ημέρες.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου διοργανώνει 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία της πόλης, με καρναβαλικές διαδρομές, με παραδοσιακά δρώμενα, συναυλίες, μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις και με κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου.

«Η Αθήνα βάζει τα αποκριάτικα στολίδια της, νωρίτερα από ποτέ, και μας καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να πάρουμε μέρος σε αυτή την ξέφρενη καρναβαλική γιορτή. Για 23 ημέρες κάθε γειτονιά της πόλης μας θα πλημμυρίσει με μουσική, χορό, τραγούδι και πολιτιστικά δρώμενα», αναφέρει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσθέτει:

«Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί, να γίνουμε ξανά παιδιά, να αναβιώσουμε παραδοσιακά έθιμα της Αποκριάς και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις, που θα μας συντροφεύουν για πολλά χρόνια ακόμα».

Τσικνοπέμπτη με μουσική και παράδοση

Την Τσικνοπέμπτη 7 Μαρτίου μουσική και αποκριάτικη παράδοση θα πλημμυρίσουν τη Βαρβάκειο Αγορά, την πλατεία Μοναστηρακίου και τους γύρω δρόμους. Το κοινό θα συναντήσει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στη Βαρβάκειο Αγορά στις 11:30, ενώ στις 12:00 η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστρικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος την αποκριάτικη διαδρομή της, αναπαριστώντας το έθιμο των Κορδελάτων της Νάξου στην πλατεία Κοτζιά, για να καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου το συγκρότημα Χάρισμα και ο Ισίδωρος Πάτερος θα διασκεδάσει τον κόσμο με μουσική και τραγούδια.

Οι μικροί μασκαράδες ξεφαντώνουν στις γειτονιές

Τα παιδιά θα φορέσουν τις πολύχρωμες στολές τους στις πλατείες, καθώς και στους χώρους πολιτισμού της Αθήνας, για να διασκεδάσουν και να συμμετέχουν σε σκωπτικές δράσεις, μέσα από τις οποίες θα έρθουν σε επαφή με την αποκριάτικη παράδοση.

Η Πινακοθήκη, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, οι Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης και το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας υποδέχονται τα παιδιά και όλη την οικογένεια για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, εργαστήρια εικαστικών, κατασκευών, μουσικοκινητικής και δραματοποίησης παραμυθιού, θεατρικά παιχνίδια, κ.α., αλλά και για μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

Αποκριάτικες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στις πλατείες Γκύζη, Πλυτά, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου (Πανόρμου) και Κολυμβητηρίου Κολοκυνθούς, καθώς και στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη, ενώ οι πλατείες Θυμαρακίων, Αγίου Παύλου, Ναθαναήλ και ο πεζόδρομος στη συμβολή των οδών Γενναίου Κολοκοτρώνη και Ματρόζου, μεταμορφώνονται στο σκηνικό ενός πάρτι.

Για την κορυφαία αποκριάτικη γιορτή, το καθιερωμένο ραντεβού των μικρών καρναβαλιστών στο Ζάππειο, δίνεται την Κυριακή 17 Μαρτίου, όπου τα παιδιά θα αποχαιρετήσουν την Αποκριά ξεφαντώνοντας με μουσική, χορό, καλλιτέχνες τσίρκου, παιχνίδια και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

'Αρωμα παράδοσης και καρναβαλικές διαδρομές στους δρόμους της πόλης

Η Αποκριά, ως μία ελληνική γιορτή με ρίζες στην αρχαιότητα, έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και διακρίνεται για την πλούσια εθιμοτυπία της σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος Αθηναίων αναδεικνύει το στοιχείο της παράδοσης και τα αποκριάτικα έθιμα, φέρνοντάς τα στις γειτονιές. Καθ' όλη τη διάρκεια του καρναβαλιού, πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρελαύνουν στους δρόμους της πόλης, για να παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και να αναβιώσουν τοπικά αποκριάτικα έθιμα, σκορπίζοντας κέφι και χαρά.

Την αρχή θα κάνει η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστρικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ την Τσικνοπέμπτη (7/3), που κατά την αποκριάτικη διαδρομή της, θα πραγματοποιήσει μια στάση στην πλατεία Κοτζιά για να αναπαραστήσει το έθιμο των Κορδελάτων της Νάξου.

Τα παραδοσιακά δρώμενα συνεχίζονται την Κυριακή 10/3, με το αποκριάτικο σεργιάνι στην Πλάκα από την Ένωση Ζακυνθίων Αθήνας με καντάδες και παραδοσιακούς χορούς της Ζακύνθου, μία αποκριάτικη εκδήλωση στην Πλατεία Πλάτωνος με σκωπτικά δρώμενα απ' όλη την Ελλάδα και ζωντανή παραδοσιακή μουσική από πολιτιστικούς φορείς της περιοχής και το Χοροστάσι στους δρόμους της Πλάκας με γαϊτανάκια, δρώμενα, αποκριάτικους χορούς και τραγούδια, συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Το Σάββατο 16/3, η Ένωση Αγριτών Λέσβου «'Αγιος Δημήτριος» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «Ο Μόλυβος», υπόσχονται άλλο ένα ταξίδι στην αποκριάτικη παράδοση της χώρας, με μια διαδρομή αναβίωσης της «Πατινάδας», τοπικού εθίμου της Λέσβου.

Τέλος, την Κυριακή 17/3, θα εορταστεί η λήξη της αθηναϊκής Αποκριάς με μια μεγάλη αποκριάτικη πομπή στο κέντρο της πόλης, μία δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ, με ανιματέρ, ζογκλέρ, βραζιλιάνικα κρουστά και άλλους διασκεδαστές.

Από τις γειτονιές της Αθήνας δεν θα λείψουν και φέτος οι καρναβαλικές διαδρομές, που πλημμυρίζουν τους δρόμους με κέφι και ρυθμό. Το Σάββατο 10/3 θα πραγματοποιηθεί μία καρναβαλική διαδρομή κρουστών (Πλατεία Αττικής - Πλατεία Βικτωρίας) και οι Μορφές Έκφρασης θα παρασύρουν στον Βοτανικό σε μια Αποκριά όπως παλιά, ενώ την Κυριακή 16/3 το σύνολο κρουστών Bloco Swingueira (Περιφερειακός Φιλοπάππου- Τρώων- Δωριέων- Πλατεία Μερκούρη) θα ξεσηκώσει με βραζιλιάνικο ρυθμό και χορό.

Συναυλίες, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις

Τα Μουσικά Σύνολα του δήμου Αθηναίων θα ντύσουν με τη μουσική τους τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας, καθ' όλη τη διάρκεια του καρναβαλιού. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα θα «περπατήσει» στις γειτονιές, η Big Band με τη Μάρθα Μορελεόν θα χαρίσει ένα τζαζ τέμπο στους αποκριάτικους εορτασμούς και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής με τη Δώρα Λοΐζου και τον Μανώλη Σκουλά θα ενισχύσουν με τις μελωδίες τους το αποκριάτικο γλέντι.

Επίσης, το φετινό πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα πλαισιώνεται από συναυλίες, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις σε διάφορους χώρους πολιτισμού όπως: Κέντρο Τεχνών (συναυλία στις 09/3), Πολυχώρος «'Αννα και Μαρία Καλουτά» (θεατρική παράσταση στις 09/3 και 10/3), Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 10/3), Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο-σκηνοθεσία Γιώργου Βασιλειάδη στις 10/3) και Δημοτική Αγορά Κυψέλης (μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 13/3).

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου στον Λόφο του Φιλοπάππου, που έχει καθιερωθεί σε τοπόσημο για το πέταγμα του χαρταετού και τα παραδοσιακά Κούλουμα, ο κόσμος θα γιορτάσει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων και το συγκρότημα Χάρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

