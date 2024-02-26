Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται παλιούς και νέους Μονομάχους που τολμούν να δοκιμάσουν το γνωστικό τους επίπεδο και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ, στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ!

Δείτε το trailer:

Ο Αντώνης Μορφίδης συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή του, αλλά έχοντας απέναντι του έναν και μοναδικό αντίπαλο, τον Βασίλη. Αν καταφέρει να τον εξοντώσει, θα φύγει από τον «Μονομάχο» με 10.125 ευρώ!

Δείτε απόσπασμα από τη Μονομάχο που ξεκίνησε για μαγειρικές δοκιμασίες και κατέληξε στις μονομαχίες:

H Έλενα Αυγουλέα, η επόμενη μονομάχος του σημερινού επεισοδίου, ξεκίνησε για το παιχνίδι μαγειρικής του ΣΚΑΪ «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» αλλά σε μια τυχαία συνάντηση ο Χρήστος Φερεντίνος την παρότρυνε να έρθει πρώτα στον «Μονομάχο» για να πραγματοποιήσει τον ιερό σκοπό της: να αποκαταστήσει τις ζημιές στο σπίτι της που κάηκε στο Μάτι εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι.

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.