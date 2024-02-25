Ξεκινούν σήμερα – Τελώνου και Φαρισαίου – οι Απόκριες και πολλές περιοχές στη χώρα μας ετοιμάζονται για να μπούνε σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Το τριώδιο άνοιξε σήμερα ενώ, ήδη από χθες, στην Κέρκυρα, ο Ντελάλης με την συνοδεία του βγήκε στους δρόμους και ανακοίνωσε την έναρξη της Αποκριάς, χαρίζοντας όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Το Καρανβάλι στην Κέρκυρα έχει άρωμα... Βενετίας και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν έως τις 17 Μαρτίου 2024.

Ο Ντελάλης και η συνοδεία του, ενημερώνουν για τα δρώμενα στην πόλη και τις κοινότητες της υπαίθρου και προσκαλούν όλους, μικρούς και μεγάλους, στην συμμετοχή, στο γλέντι, στην χαρά της Κερκυραϊκής Αποκριάς.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.