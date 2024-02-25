Λογαριασμός
Ανοίγει σήμερα το Τριώδιο – Εντυπωσιακές εικόνες από το βενετσιάνικο καρναβάλι της Κέρκυρας 

Ξεκινούν σήμερα – Τελώνου και Φαρισαίου – οι Απόκριες

κερκυρα

Ξεκινούν σήμερα – Τελώνου και Φαρισαίου – οι Απόκριες και πολλές περιοχές στη χώρα μας ετοιμάζονται για να μπούνε σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Το τριώδιο άνοιξε σήμερα ενώ, ήδη από χθες, στην Κέρκυρα, ο Ντελάλης με την συνοδεία του βγήκε στους δρόμους και ανακοίνωσε την έναρξη της Αποκριάς, χαρίζοντας όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

κερκυρα αποκριες

κερκυρα αποκριες

Το Καρανβάλι στην Κέρκυρα έχει άρωμα... Βενετίας και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν έως τις 17 Μαρτίου 2024.

κερκυρα αποκριες

κερκυρα αποκριες

Ο Ντελάλης και η συνοδεία του, ενημερώνουν για τα δρώμενα στην πόλη και τις κοινότητες της υπαίθρου και προσκαλούν όλους, μικρούς και μεγάλους, στην συμμετοχή, στο γλέντι, στην χαρά της Κερκυραϊκής Αποκριάς.

κερκυρα αποκριες


 

