Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από το γλυκόπικρο φινάλε του «The Walking Dead» και την τελευταία εμφάνιση του αδιαμφισβήτητου πρωταγωνιστή του franchise Andrew Lincoln – που μάλλον περισσότερα ερωτήματα γέννησε, παρά έλυσε τις απορίες μας για την τύχη του Rick.

Ίσως γι’ αυτό και η απαίτηση των fans για απαντήσεις ήταν άμεση και αυτές τις απαντήσεις υποσχέθηκαν να δώσουν τα νέα spin-offs του The Walking Dead Universe. Δύο από αυτά, το «The Walking Dead: Dead City» που ακολούθησε τη Μάγκι και τον Νίγκαν και το προσωπικό μου αγαπημένο «The Walking Dead: Daryl Dixon», κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά και όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, αγαπήθηκαν πολύ.

Αν είμαστε, όμως, ειλικρινείς, το πραγματικά πολυαναμενόμενο spin-off δεν ήταν άλλο από το «The Walking Dead: The Ones Who Live», το οποίο και θα μας αποκαλύψει επιτέλους τι απέγινε το fan favorite ζευγάρι της σειράς, ο Rick και η Michonne.

Με τη σειρά να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 22:00 στο COSMOTE SERIES HD, εμείς θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε μερικά βασικά ερωτήματα για τη σειρά, όσο μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του Rick και της Michonne.

Πού αφήσαμε τον Rick και τη Michonne;

Με τον Rick και τη Michonne να λείπουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ιστορίες τους έχουν τεράστια κενά που πρέπει να καλυφθούν. Όχι μόνο έχουν περάσει δύο χρόνια από το φινάλε της σειράς, αλλά ο Rick είχε να εμφανιστεί από την έκρηξη στην 9η σεζόν.

Στο 177ο και τελευταίο επεισόδιο του The Walking Dead, η Michonne φεύγει για να αναζητήσει μόνη της τον Rick, ελπίζοντας ότι είναι ακόμα ζωντανός. Πράγματι, σε μία από τις πιο αξέχαστες σκηνές του franchise, ο Rick είναι ζωντανός, αλλά έχει μόλις εντοπιστεί από το CRM. «Δεν υπάρχει διαφυγή για τους ζωντανούς» του λένε από το μεγάφωνο του ελικοπτέρου, όσο εκείνος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να το σκάσει και τότε είναι που βλέπουμε ένα μοντάζ με όλους τους αγαπημένους μας χαρακτήρες του TWD (και φυσικά τη Michonne) να του υπενθυμίζουν «We’re the ones who live» – και ποιος δεν βούρκωσε σε αυτή τη σκηνή.

Αυτό το τόσο συγκινητικό φινάλε έστρωσε τέλεια τη βάση για το spin-off με τον πολύ ταιριαστό αυτό τίτλο, που ελπίζουμε να μας χαρίσει αυτό που περιμέναμε τόσο καιρό: ένα πραγματικό reunion του Rick με τη Michonne.

