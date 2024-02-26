Survivor 2024: Η ένταση χτυπάει κόκκινο στον δεύτερο αγώνα ασυλίας - Δείτε το trailer

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας έχει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα με την ένταση να κυριαρχεί. Οι εκατέρωθεν κατηγορίες αποκαλύπτουν μια εσωτερική διαμάχη. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Μπλε ομάδα;
Δείτε το trailer:
Η ένταση συνεχίζεται ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη; Οι ηττημένοι θα πρέπει να δώσουν τη δεύτερη υποψηφιότητα της εβδομάδας. Άντρα ή γυναίκα θα δώσει η κάλπη;
Οι έντονες συζητήσεις που ξεκίνησαν το πρωί συνεχίζονται και στο Συμβούλιο του νησιού. Ποια εσωτερικά ζητήματα των ομάδων έρχονται στην επιφάνεια
