«Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Lizzo εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία, επειδή κουράστηκε να την κοροϊδεύουν στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της και τον χαρακτήρα της».

Η τραγουδίστρια του «About Damn Time», το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Melissa Viviane Jefferson, δεν ξεκαθαρίζει σε τι αναφέρεται ή τι προκάλεσε τη συγκεκριμένη δήλωση.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ενός δικηγόρου, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις πρώην χορεύτριες που κατέθεσαν μήνυση κατά της Lizzo τον περασμένο Αύγουστο για παρενόχληση. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «ντροπή» που η τραγουδίστρια ήταν επικεφαλής μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης στο Radio City για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Έχω κουραστεί να ανέχομαι να με σέρνουν όλοι στη ζωή μου και στο διαδίκτυο», ανέφερε η 35χρονη Lizzo στο Instagram.

Lizzo quits music industry saying she is 'tired of being dragged by everyone'



Full story ⬇️https://t.co/wwvwh3bG9W — Sky News (@SkyNews) March 30, 2024

«Το μόνο που θέλω είναι να κάνω μουσική και να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους και να βοηθήσω τον κόσμο να είναι λίγο καλύτερος από ότι τον βρήκα. Ωστόσο, αρχίζω να νιώθω ότι ο κόσμος δεν με θέλει».

Και πρόσθεσε: «Βρίσκομαι διαρκώς αντιμέτωπη με τα ψέματα που λένε για μένα για λόγους επιρροής και προβολής... Να είμαι κάθε φορά ο στόχος του αστείου εξαιτίας της εμφάνισής μου. Ο χαρακτήρας μου να διαλύεται από ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν και να μην σέβονται το όνομά μου».

Τον περασμένο Αύγουστο, η Lizzo και η εταιρεία παραγωγής της μηνύθηκαν από τις πρώην χορεύτριες Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez, οι οποίες την κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.