Survivor 2024: Νίκη-περίπατος των Μπλε, νεύρα και υποψηφιότητα... έκπληξη! Δείτε βίντεο

Δύσκολα τα πράγματα για τους Κόκκινους στον πρώτο αγώνα για την ασυλία της εβδομάδας. Η ομάδα είδε τους αντιπάλους να χάνουν την Ευγενία, την λιγότερο αποδοτική παίκτριά τους. Παρόλα αυτά ήλπιζαν ότι η επιστροφή της Χρύσας στον Στίβο μάχης δεν θα ήταν καρποφόρα, ωστόσο... έσφαλαν!

Επιτέλους για τους Μπλε βρήκε νίκη και ο Σάββας Γκέντσογλου, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του δείχνει να δυσκολεύεται αρκετά να βρει ρυθμό.

Μεγάλη ένταση επικράτησε όταν μετά από νίκη του Φάνη επί του Αλέξη, οι Κόκκινοι αμφισβήτησαν την εγκυρότητα του πόντου. Ορισμένοι Μπλε εξοργίστηκαν με τα λεγόμενα των αντιπάλων και δεν μπόρεσαν να μην απαντήσουν.

Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε όπως ξεκίνησε, με τους παίκτες της Κόκκινης ομάδας να μην καταφέρνουν να αντιδράσουν, και την Σταυρούλα με τον Φάνη να φέρνουν τον τελευταίο πόντο.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, η ομάδα των Κόκκινων εκτός από την επιλογή του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση, έπρεπε να αποφασίσει και αν θα κινηθεί προς αντρική ή γυναικεία αποχώρηση για την τρέχουσα εβδομάδα.

Με τα παραπάνω ζητούμενα η πρώτη υποψηφιότητα της εβδομάδας, λίγο πριν την πολυπόθητη Ένωση, είχε μεγάλο ειδικό βάρος. Ωστόσο όταν ανακοινώθηκε ότι η πρώτη υποψήφια είναι η Ιωάννα Τζαβέλα, η παίκτρια έκανε λόγο για στρατηγική κίνηση, ενώ η Κατερίνα Δαλάκα στην ψήφο της ανέφερε ότι η ίδια της ζήτησε να ψηφιστεί.





Πηγή: skai.gr

