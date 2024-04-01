Τα ελεύθερα διαστήματα ανάμεσα σε μέρες αγώνα δεν είναι πολλά στο παιχνίδι, για το λόγο αυτό οι παίκτες φροντίζουν να τα εκμεταλλεύονται με όποιον τρόπο μπορούν. Άλλοι, όπως η Αναστασία και ο Θοδωρής προτιμούν να γυμνάζονται ώστε το σώμα τους ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, ενώ άλλοι προτιμούν να χαλαρώνουν απολαμβάνοντας τη θάλασσα.
