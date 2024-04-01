Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Γυμναστική και βουτιές στην μπλε καλύβα - Δείτε βίντεο

Άλλοι προτιμούν να γυμνάζονται ώστε το σώμα τους ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, ενώ άλλοι προτιμούν να χαλαρώνουν απολαμβάνοντας τη θάλασσα

Survivor

Τα ελεύθερα διαστήματα ανάμεσα σε μέρες αγώνα δεν είναι πολλά στο παιχνίδι, για το λόγο αυτό οι παίκτες φροντίζουν να τα εκμεταλλεύονται με όποιον τρόπο μπορούν. Άλλοι, όπως η Αναστασία και ο Θοδωρής προτιμούν να γυμνάζονται ώστε το σώμα τους ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, ενώ άλλοι προτιμούν να χαλαρώνουν απολαμβάνοντας τη θάλασσα. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark